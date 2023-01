C’è posta per te, guai in vista per la De Filippi? Valentina e Stefano, indignano: interviene il telefono Rosa

Sabato scorso è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi tra gli ospiti ha ricevuto una coppia che a distanza di una settimana sta creando ancora polemiche sul web.

Nel dettaglio si tratta di Valentina e Stefano. Lei ha chiamato la redazione per riconciliarsi con il marito dopo un tradimento.

La vicenda ha scosso tutti, perchè lei ha subito parlato di violenza verbale e di un modo in cui veniva trattato non proprio carino… Infatti sulla loro storia c’è davvero ben poco da sorridere. Alla base della vicenda c’è senza dubbio un amore tossico, la cui vera vittima è proprio la donna…

C’è Posta per te: interviene il telefono rosa a favore di Valentina

Se Valentina si è scusata fino alla fine per il tradimento a scapito del marito Stefano, quest’ultimo non ha accennato ad alcun pentimento nei confronti della donna per i suoi atteggiamenti palesemente maschilisti. Proprio questi sono quelli che hanno fatto infuriare il web.. La storia narrata a C’è posta per te ha scandalizzato anche i Ferragnez, in particolare Chiara che ha parlato di una relazione tossica. Pochi sanno che ad intervenire è stato anche il Telefono Rosa che ovviamente ha preso le difese della giovane donna.

“Essere umiliata, trattata male, derisa, sentirsi costretta a svolgere alcune mansioni o attività solo perché donna, alzare la voce, sbattere i pugni e rompere oggetti. Questo non è amore, ma VIOLENZA PSICOLOGICA e come tale va combattuta e non normalizzata in Tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Telefono Rosa (@telefonorosa_official)

Stefano e Valentina ancora insieme

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, pare che i due siano tornati assieme. Ricordiamo che la puntata di C’è posta per te andata in onda sabato sera è stata registrata a luglio 2022. Ma non è tutto, pare anche che Valentina oltre ad essersi riconciliata con Stefano sia in attesa anche del suo quarto figlio-