Oroscopo 14 gennaio 2023: Vergine in balia delle emozioni, Pesci introversi

Secondo l’oroscopo del 14 gennaio, i nati sotto il segno del Toro devono essere più propositivi. I Bilancia sono un po’ in agitazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le delusioni vissute in passato non possono condizionare negativamente i vostri approcci futuri. Proseguite per la vostra strada e non permettete a nessuno di modificare il vostro stato d’animo.

Toro. Dovete essere un po’ più propositivi e reattivi. In amore è necessaria l’intraprendenza, qualità che solitamente non vi manca. In questo periodo, però, siete un po’ fiacchi.

Gemelli. L’Oroscopo del 14 gennaio vede la Luna un po’ in opposizione. Questo potrebbe incidere in maniera negativa sul vostro umore. Non lasciatevi condizionare troppo da quello che dicono gli altri.

Cancro. Alti e bassi per quanto riguarda l’umore. In questo fine settimana cercate di concentrarvi di più sui vostri obiettivi e su quello che volete ottenere davvero dal vostro futuro.

Leone. In amore potreste aver avuto qualche ripensamento. Non temete e, soprattutto, non fasciatevi la testa prima di cadere. Ricordate che non è mai troppo tardi e nella vita si è sempre in tempo per rimediare.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo molto emozionante. Siete un po’ in balia delle vostre sensazioni e questo potrebbe provocare qualche scombussolamento.

Previsioni 14 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore c’è aria di tempesta. Non siete molto predisposti in questo periodo e questo potrebbe generare qualche turbamento. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di mantenere la calma e di non intromettervi in cose che non vi riguardano.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 14 gennaio vi invitano ad essere un po’ più determinati. Se avete dei sogni da raggiungere, lottate fino a quando non li avrete realizzati.

Sagittario. Siete persone oneste e leali, ma nel momento in cui vi trovate a relazionarvi con persone che non si comportano allo stesso modo, perdete le staffe, nonché la fiducia. Cercate di aprire gli occhi.

Capricorno. Se ci sono state delle incomprensioni dal punto di vista sentimentale, forse è il caso di risolvere la faccenda. Cercate di essere espliciti e non nascondete le vostre emozioni.

Acquario. Giornata molto interessante sul fronte delle emozioni. Cercate di dedicarvi un po’ di più ai vostri affetti e alle persone a cui tenete in particolar modo. Nel lavoro è necessario essere precisi.

Pesci. Nel lavoro siete precisi e meticolosi. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite un po’ introversi. Forse avete vissuto qualche delusione che ha condizionato in negativo il vostro metro di giudizio.