Uomini e Donne spoiler puntata 13 gennaio: Gloria va avanti, due di picche per Federico

Venerdì 13 gennaio andrà in onda l’ultima puntata di questa prima settimana dell’anno di programmazione di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al prosieguo di quanto accaduto nella messa in onda odierna.

Per tale ragione, si tornerà a parlare di esponenti del trono over e saranno chiamati in studio anche i tronisti. In merito ai primi, vedremo che Gloria e Riccardo torneranno al centro dell’attenzione. Tra i giovani, invece, Lavinia discuterà con un suo corteggiatore, mentre Federico riceverà un due di picche.

Gloria fa una scelta a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne rivelano che Gloria e Riccardo saranno tirati nuovamente in ballo. I due esponenti del trono over hanno deciso di interrompere la loro relazione e, a quanto pare, saranno sempre più convinti di questa scelta. Nella messa in onda odierna, infatti, Gloria ribadirà la sua posizione e svelerà anche la sua intenzione di approfondire la conoscenza del nuovo spasimante.

Nella scorsa registrazione, infatti, in studio è arrivato Umberto, il quale si è dichiarato per la dama. Lei ha deciso di tenerlo e i due spiegheranno a che punto sia la loro conoscenza. Naturalmente il tutto è ancor agli albori, quindi non resta che attendere per vedere in che modo evolverà la faccenda. Nel corso della puntata non mancheranno i continui interventi di Tina volti a sminuire Gemma e la sua decisione di continuare ad uscire con Alessandro, malgrado lui voglia frequentare altre donne.

Lavinia e Federico nel caos

Passando al trono classico, invece, nella parte conclusiva della putata del 13 gennaio, Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti. Ormai ne sono rimasti solo due, ovvero, Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Gli altri due colleghi, invece, sono andati via in quanto hanno capito di non essere riusciti a costruire nulla di importante. Ad ogni modo, in merito alla ragazza, Lavinia è uscita con Alessio Campoli e i due si sono baciati.

Quando in studio verrà mostrato il contenuto dell’esterna, Alessio Corvino perderà le staffe. Il ragazzo, infatti, sbotterà contro la tronista dicendo di essere particolarmente deluso. Federico e Carola, invece, discuteranno animatamente, anche in esterna i due non sono riusciti a trovare alcun punto d’incontro. L’esterna con Alice è andata meglio, ma in studio la ragazza noterà le numerose attenzione che il tronista ha per la sua rivale, quindi gli rifilerà un due di picche quando lui le chiederà di ballare insieme.