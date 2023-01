Uomini e donne oggi, Maria smaschera la dama e la mette con le spalle al muro

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e anche in questa puntata si è parlato ancora di Paola e Alessandro. I due sono usciti insieme e come abbiamo visto ieri hanno dichiarato cose differenti alla redazione.

Tutto è partito da un bacio, che il cavaliere ha raccontato. La dama dopo poco è uscita fuori dallo studio piangendo per ritornare e raccontare un’altra versione. Dopo una serie di tira e molla, Paola ha dichiarato che lei e Alessandro oltre al bacio hanno fatto l’amore con la A maiuscola. Una rivelazione che ovviamente ha scatenato il putiferio…

Uomini e donne: Paola e Alessandro, chi mente?

Nella puntata di oggi di Uomini e donne è andato in onda ancora il confronto tra Paola e Alessandro. Paola ha spiegato che di questa notte di passione ne aveva parlato anche con la redazione mentre Alessandro ha continuato a dire che ha mentito davanti a tutti perchè glielo aveva chiesto proprio la dama.

La questione è andata avanti quasi per tutta la messa in onda fino a quando a prendere la parola è stata anche Maria De Filippi che ha voluto vederci chiaro sulla questione. Prima ha fatto intervenire una persona della redazione, che nel giro di due secondi ha smentito la versione della dama. Non contenta poi ha deciso di rendere pubblici i messaggi tra ii due, smascherando così anche lei la signora…

Maria smaschera la dama davanti a tutti

Maria De Filippi stanca dei continui battibecchi tra Paola e Alessandro ha deciso di mostrare a tutti sullo schermo dello studio uno screenshot. L’immagine riporta la parte della conversazione avuta su WhatsApp tra i due. Le parole scritte dalla dama andrebbero a confermare la versione di lui.

“Ho riferito quello che abbiamo detto ieri”, ha scritto Paola ad Alessandro dopo aver parlato con la redazione. “Ho detto alla redazione tutto quanto. Ho detto anche alla redazione quello che avremmo detto qua”, spiega ancora la dama. I punti, però, ma Maria sembra avere le idee chiarissime e lo dice apertamente!