Uomini e donne registrazione 12 gennaio: spunta un ex pornodivo nel parterre, Lavinia pronta a lasciare il trono

E’ terminata da pochi minuti una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni, circolate in rete grazie alla pagina uominiedonneclassicover ci fanno sapere che ci sono stati numerosi colpi di scena sia al trono over che classico. Andiamo a vedere i dettagli.

Trono classico: Lavinia pronta a lasciare, Federico in crisi

Federico ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere suo nonno. Lui era molto contento e ha speso belle parole su di lei.

Con Carola si è visto fuori e i due hanno avuto un duro confronto. I due litigano molto tanto che il tronista gli dice queste parole le dici a tua sorella. Lei dice che un mese fa si stava innamorando di lui e che oggi invece gli è sceso. Alla fine della discussione la corteggiatrice gli dice addirittura che il suo sarebbe un No, se fosse la scelta.

In studio continuano a discutere e Carola ribadisce ciò che gli ha detto fuori. Dopo, Maria chiede a Federico con chi vuole ballare e lui sceglie inaspettatamente Carola. Alice intanto si innervosisce e si va a sedere.

Federico dice a quest’ultima che questo atteggiamento non le piace. Intanto, poi si passa a Lavinia, la tronista chiede a Maria chi ha chiesto di lei in settimana dei suoi due corteggiatori.Il moro no ha chiesto mentre Corvino è andato in camerino ma hanno litigato. Maria a questo punto le chiede chi le piace veramente ma lei scoppia a piangere e poi lascia intendere di voler lasciare il trono.

Trono over: Alessandro ex pornodivo, Gloria seduce Riccardo

Passando al trono over, le anticipazioni ci fanno sapere che protagonisti della puntata sono ancora Gemma, Alessandro e Pamela e Paola. Pamela piange per il cavaliere e dice che da giovane lui era un pornodivo. Si passa poi alle sfilate con tema sensualità. Gloria decide di sedurre Riccardo e dopo aver ballato lo benda e lo fa sedere sulle sue ginocchia dandogli una fragola…