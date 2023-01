Teresa Langella e Andrea Dal Corso matrimonio: “Lui terrorizzato” ecco perché (FOTO)

Vi ricordate di Andrea Dal Corso e Teresa Langella? I due ragazzi si conobbero a Uomini e Donne e la loro storia non ebbe un inizio particolarmente entusiasmante. Il corteggiatore, infatti, rispose di no al momento della scelta della tronista.

Dopo un po’ di tempo, però, i due si riavvicinarono e adesso vivono una splendida storia d’amore. In queste ore, sul profilo Instagram della ragazza, sono apparse delle Stories davvero interessanti dalle quali si evince la possibilità di un matrimonio tra loro.

Andrea e Teresa parlano di matrimonio

Teresa Langella e Andrea Dal Corso potrebbero presto convolare a nozze. Attualmente, i due si trovano su una splendida nave da crociera in compagnia anche della famiglia di lei. Tutti si sono concessi una piccola pausa dal lavoro e dalla routine quotidiana. Naturalmente, attraverso i social i due ragazzi stanno condividendo sprazzi della magnifica esperienza che stanno vivendo. Proprio tra le IG Stories di Teresa, però, in queste ore è apparso un contenuto che lascia ben sperare in un matrimonio.

Nello specifico, Teresa ha inquadrato di nascosto il suo compagno mentre era intento a parlare di nozze. Andrea si stava focalizzando sulle differenze che esistono tra un matrimonio al sud e uno al nord. Successivamente, poi, Teresa ha dato una spiegazione di quella clip. La ragazza ha lasciato intendere che i due stiano seriamente pensando di sposarsi, tuttavia, pare ci sia un problema. (Continua dopo la foto)

Ecco qual è il problema tra la Langella e Dal Corso

Andrea Dal Corso, infatti, immagina un matrimonio molto più ristretto e tranquillo, cosa che va totalmente a cozzare con l’idea che ha Teresa Langella. Quest’ultima ha ammesso che alle loro nozze parteciperanno almeno 200 persone, solo da parte della sua famiglia, pertanto, è del tutto impossibile pensare ad una cerimonia ristretta. Inoltre, sono differenti anche gli usi e i costumi dei matrimoni tra nord e sud.

Quello che poteva essere un semplice luogo comune, nel caso di Teresa e Andrea sembra essere proprio la realtà. Dopo aver fatto questo discorso, poi, la Langella ha scherzato con il suo compagno continuando a parlare del matrimonio. A quel punto, allora, Dal Corso l’ha stoppata subito e le ha detto di non averle mai fatto la proposta ufficiale, quindi questo evento potrebbe anche non verificarsi. Come andrà a finire tra loro? Chi la spunterà alla fine?