Chiara Rabbi nuova stoccata contro l’ex Davide Donadei, poi la confessione su Maria De Filippi

Chiara Rabbi ha aperto la box delle domande ed ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra le varie richieste non sono mancati riferimenti all’ex Davide Donadei, a Uomini e Donne e Maria De Filippi.

La ragazza ha risposto in maniera molto libera e onesta a tutte le domande che le sono state fatte, pertanto, sono emerse alcune considerazioni inaspettate. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Chiara Rabbi stoccata a Davide Donadei

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Chiara Rabbi è tornata a parlare del suo ex Davide Donadei. A tal proposito, un utente le ha chiesto quale fosse il gesto più nobile che lei ha compiuto negli ultimi tempi. A tal riguardo, la giovane ha detto che la cosa più gentile compiuta di recente è stata rimanere in silenzio e non portare alla luce dei fatti che, molto probabilmente, avrebbero potuto rovinare qualcuno.

Il nome di Davide Donadei non è mai stato fatto in maniera esplicita, tuttavia, il riferimento a lui è stato decisamente palese. In più di un’occasione, infatti, l’ex corteggiatrice di UeD ha spiegato di essere a conoscenza di cose che avrebbero potuto compromettere l’immagine del suo ex. Tuttavia, per una questione di rispetto, soprattutto verso la storia che i due hanno vissuto, non è mai voluta entrare nel merito.

Chiara fa una confessione su Uomini e Donne e Maria De Filippi

Ad ogni modo, oltre che lanciare questa stoccata velata all’ex Davide Donadei, Chiara Rabbi ha fatto anche delle confessioni su Uomini e Donne e Maria De Filippi. Una persona, infatti, le ha chiesto di dire cosa prova quando vede le puntate del talk show pomeridiano. Ebbene, a tal riguardo, Chiara ha detto di provare sempre un colpo al cuore. Lei reputa UeD non una trasmissione, bensì un luogo, abitato da persone meravigliose.

Tutti si prendono cura di coloro i quali si accingono a vivere quella esperienza, pertanto, non può che portare dentro di sé un ricordo meraviglioso. La giovane ci ha tenuto a tessere le lodi di Maria De Filippi e di tutto il suo staff. Questo anche perché lei ha vissuto il programma nel periodo del covid, pertanto, coloro i quali lavoravano all’interno della trasmissione erano l’unica forma di contatto per lei e questa cosa l’ha sempre toccata particolarmente.