GF Vip, Luca Onestini ha una fidanzata segreta al di fuori? Ecco la verità (FOTO)

Luca Onestini è finito al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni emerse in queste ore inerenti una presunta fidanzata segreta che avrebbe al di fuori del GF Vip. Alcuni siti di gossip, infatti, hanno rintracciato una tale Bea, la quale sembrerebbe essere la compagna del concorrente.

Ad indagare sulla faccenda, allora, ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima si è messa in contatto direttamente con la ragazza in questione ed ha scoperto da lei cosa ci sia realmente tra loro. Vediamo cosa è emerso.

Il gossip sulla fidanzata segreta di Luca Onestini

Tra i concorrenti del GF Vip che destano maggiore sgomento, sia dentro sia fuori la casa c’è Luca Onestini. Stavolta il ragazzo è finito al centro dell’attenzione a causa di alcuni rumor inerenti una presunta fidanzata segreta. Pare, infatti, che il concorrente intrattenga una relazione al di fuori con una ragazza chiamata Bea. In molti hanno ipotizzato che tra loro ci sia una vera e propria storia d’amore.

Luca, però, non avrebbe raccontato nulla nella casa per entrare da single e poter dare luogo a qualche dinamica sentimentale che, come si sa, generano sempre molto interesse nel pubblico da casa. Ma sarà davvero questa la verità? Anche se in più occasioni Deianira si è trovata ad attaccare Onestini per i suoi comportamenti, stavolta ha dovuto spezzare una lancia in suo favore.

Parla Bea: ecco cosa c’è tra lei e Luca al di fuori del GF Vip

Nello specifico, infatti, l’influencer si è messa in contatto con la presunta fidanzata segreta di Luca Onestini ed ha scoperto tutto. Bea, infatti, ha chiarito che tra i due ci sia solamente una bella amicizia e nulla di più. Il loro legame è molto forte, sta di fatto che lei starebbe valutando anche l’ipotesi di entrare in casa per fare una sorpresa al suo amico. Questo, però, non vuole assolutamente significare che tra loro ci sia una storia d’amore in atto.

Entrambi sono molto legati ma, almeno per il momento, non hanno la benché minima intenzione di fidanzarsi. Deianira, infatti, ha detto che la ragazza in questione ha ammesso che non riuscirebbe a stare con una persona come Luca a causa del suo carattere un po’ troppo pesante. Almeno in questa circostanza, dunque, pare che Luca sia nel giusto. Adesso non resta che attendere per vedere se la produzione del GF Vip concederà a Bea di fare una sorpresa al suo amico.