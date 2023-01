Federico ha lasciato Uomini e Donne a causa della redazione? Spunta conversazione privata

Federico Dainese ha lasciato il trono di Uomini e Donne e la puntata è andata in onda nei giorni scorsi. La registrazione in cui è avvenuto tutto ciò, però, risale a dicembre, pertanto, a distanza di un bel po’ di tempo da quell’evento, il ragazzo ha qualche ripensamento?

Nel corso di un’intervista rilasciata a MondoTV 24, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il suo percorso e, in qualche modo, pare c’entri anche la redazione. Vediamo tutto quello che ha rivelato a riguardo.

Federico svela perché ha lasciato Uomini e Donne e tira in ballo la redazione

Federico Dainese non è riuscito a costruire nulla di importante con nessuna sua corteggiatrice all’interno di Uomini e Donne. Per tale motivo, in una precedente messa in onda, il giovane ha manifestato la volontà di abbandonare il trono. In una recente intervista, però, il protagonista ha portato alla luce delle rivelazioni inedite. In particolare, infatti, Dainese ha raccontato il contenuto di una conversazione privata avuta con la redazione del programma.

Poco prima che Federico annunciasse la fine del suo percorso, gli autori gli chiesero se fosse prossimo a compiere una scelta. Nello specifico, i collaboratori di Maira De Filippi informarono il ragazzo che il trono non si sarebbe potuto prolungare troppo, per tale ragione, nel giro di poco tempo avrebbe dovuto compiere la sua scelta. Posto dinanzi questo fatto, dunque, Federico ha maturato la decisione di andare via.

Dainese e i rapporti fuori dal programma con Elena e Vincenza

A causare l’uscita di Federico Daiinese da Uomini e Donne, dunque, pare essere stata sì la mancata presenza si sentimenti forti per le sue corteggiatrici, ma anche una sorta di pressione da parte della redazione. In effetti, ad oggi, 13 gennaio, i tronisti non hanno ancora compiuto la loro scelta, pertanto, Federico avrebbe potuto sfruttare un altro mese per capire se una tra Elena e Vincenza potesse fare al caso suo.

Ad ogni modo, il giovane non ha manifestato nessun rancore nei riguardi della redazione, anzi, ha ringraziato tutti per la pazienza e il supporto. In seguito, poi, ha svelato se ha intenzione di avere contatti con le sue ex corteggiatrici lontano dai riflettori. A tal riguardo ha detto che vorrebbe cercare solamente Vincenza. Di Elena non ha apprezzato il suo comportamento, pertanto, non ha piacere a rivederla.