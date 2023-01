Oroscopo 15 gennaio 2023, classifica: Ariete contrariati, Bilancia maliziosi

Le previsioni dell’oroscopo del 15 gennaio esortano i Gemelli ad essere più aperti in amore. I Toro, invece, devono essere meno passivi in questo periodo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Gemelli. In amore è tempo di calare già la maschera. Basta cimentarvi in futili giochetti, cercate di prendere in mano la situazione e di darvi da fare per ottenere quello che volete.

2 Leone. Impegnatevi affinché riusciate a portare a termine i vostri obiettivi. Questo è un momento molto positivo per voi, quindi, non vi lasciate demoralizzare dai piccoli intoppi.

3 Acquario. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni in ambito professionale. In questo periodo, però, è necessario osare e non aspettare che siano gli altri a decidere al vostro posto.

4 Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 15 gennaio vi esortano a non dare luogo a insoliti colpi di testa. Cercate di riflettere un po’ più a fondo sui vostri obiettivi e impegnarvi allo scopo di raggiungerli.

5 Vergine. Giornata molto interessante e proficua per il lavoro. Soprattutto se siete dei liberi professionisti, potrebbero arrivare delle interessanti novità. In amore, invece, meglio non essere troppo eccentrici.

6 Pesci. Siete un po’ indecisi dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle novità in arrivo, che potrebbero modificare le vostre abitudini. Giornata di riflessioni, anche dal punto di vista interiore.

Previsioni astrali 15 gennaio ultimi sei segni

7 Bilancia. Siete un po’ maliziosi. Forse le esperienze vissute in passato hanno inciso negativamente sul vostro parametro di giudizio che adoperate verso le altre persone. Cercate di non essere troppo rigidi.

8 Toro. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 15 gennaio vi invitano ad essere più reattivi. Ci sono molte cose che vi passano per la mente, alcune non troppo positive, ma dovete cercare di farvi forza grazie alle persone care.

9 Cancro. Le stelle preannunciano alti e bassi in questo periodo. Ad ogni modo, voi vi sentite particolarmente dinamici e propositivi, quindi, cercate di essere determinati e risoluti.

10 Capricorno. Un piccolo contrattempo potrebbe rendere il vostro umore un po’ più inquieto del previsto. Cercate di non essere troppo litigiosi sul lavoro, stringete i denti e guardate ai vostri interessi.

11 Ariete. In questo periodo siete un po’ contrariati. Ci sono delle cose che vi turbano, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti, soprattutto sulle questioni lavorative. Meglio non lasciarsi ingannare dalle apparenze.

12 Sagittario. Siete un po’ giù di morale, forse vi serve l’aiuto di una persona cara. Dal punto di vista sentimentale è importante essere onesti con voi stessi e con gli altri, mantenete un profilo basso.