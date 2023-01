Il Paradiso delle signore trama 17 gennaio: Armando fa una confessione inaspettata

La trama della puntata del 17 gennaio del Paradiso delle signore rivela che al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto la quasi imminente partenza di Marcello. Il ragazzo si appresta a lasciare Milano e la cosa lascerà molto turbate alcune persone a cui vicino.

In particolar modo, vedremo che Salvatore sarà in pena per questo cambiamento che presto riguarderà la vita del suo amico e, di conseguenza, anche la sua. Armando, dal canto suo, darà luogo ad un colpo di testa inaspettato. Tra Vittorio e Matilde, invece, ci sarà un cambiamento. Vediamo tutto quello che accadrà nella puntata in questione.

Armando fa una confessione al Paradiso delle signore

Martedì 17 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che si parlerà molto della partenza di Marcello Barbieri. Il ragazzo ha scoperto che presto dovrà trasferirsi in Australia e questo, chiaramente, turberà molto le persone che gli vogliono bene. A mostrare particolare dispiacere per la faccenda sarà Salvatore. Il ragazzo si sta trovando a gestire quasi da solo tutte le faccende che riguardano la Caffetteria e questo sta contribuendo a rendere il suo umore alquanto inquieto.

Ad ogni modo, durante una conversazione con Armando, il ragazzo ammetterà tutte le sue perplessità e preoccupazioni per la partenza di Marcello. Anche Armando, chiaramente, non prenderà di buon grado questa decisione di Barbieri. A tal proposito, il capo magazziniere dello shopping center arriverà a fare una confessione inaspettata. Il suo scopo sarà quello di spingere Marcello a rivalutare i suoi progetti. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Trama 17 gennaio: novità tra Matilde e Vittorio

Intanto, nella puntata del 17 gennaio del Paradiso delle signore vedremo anche che Vittorio e Matilde continueranno ad essere sitanti. Il direttore del grande magazzino non vuole andare a ritirare il premio che gli è stato assegnato. A tal riguardo, Matilde deciderà di intervenire per cambiare la situazione. Sotto consiglio di Adelaide, infatti, la donna deciderà di andare a parlare con Conti. Tra i due ci sarà un riavvicinamento, così l’uomo accetterà di ritirare il premio che gli spetta a seguito della campagna pubblicitaria di cui è stata protagonista Matilde.

Francesco, dal canto suo, proverà in tutti i modi a conquistare la fiducia si Salvatore. Il ragazzo si impegnerà molto in caffetteria, tuttavia, i suoi sforzi sembreranno non portare ad alcun risultato soddisfacente.