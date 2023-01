Antonino Spinalbese torna in casa: Donnamaria spiffera tutto e la regia censura

Antonino Spinalbese potrebbe tornare molto presto nella Casa del GF Vip, ma quando esattamente? Questa è una delle domande più frequenti sul web, dato che ormai sono ben 13 giorni che non sta più con i suoi compagni.

Lunedì scorso ha fatto sapere Signorini he ha lasciato anche l’ospedale e ora si stava facendo la quarantena come da protocollo. Ma quando tornerà esattamente? A svelarne il possibile spoiler assolutamente involontario è stato Edoardo Donnamaria, durante una lite con Antonella.

GF Vip: Antonella e Edoardo alle prese con l’ennesimo litigio

Facendo un piccolo passo indietro, per chi finora credeva che Antonino Spinalbese fosse stato eliminato dalla Casa. In realtà l’ex compagno di Belen dall’ultimo giorno del 2022 è fuori dalla Casa per motivi di salute. Ricoverato in un ospedale romano per dei controlli medici mai chiaramente specificati, o meglio si è parlato di una cisti al coccige che però non ha tolto, ora è in quarantena.

Dopo i precedenti casi di Covid in casa, la produzione ha deciso di fargli trascorrere qualche giorno in più da solo. A quanto pare però questa quarantena è giunta al termine e a svelarlo è proprio Edoardo. Durante una discussione con la Fiordelisi, Donnamaria si è lasciato scappare una piccola anticipazione.

Antonino Spinalbese rientra in casa: lo spoiler di Donnamaria

Le parole di Donnamaria non sono passate inosservate ai milioni di spettatori che in queste ore guardavano la diretta. Intanto ad assistere all’ennesima lite tra i due, Edoardo ha spifferato uno spoiler involontariamente. “Non ti preoccupare… domani, o dopodomani, quand’è?, tornerà Antonino con cui potrai avere il rapporto che vuoi!

Tra oggi e domani, dunque, secondo le parole del gieffino, Spinalbese rientrerà finalmente in casa dopo ben due settimane di assenza. Ed intanto c’è chi ritiene ingiusto il suo ritorno, soprattutto dopo la bufera che si è scatenata sull’hairstaylist. Pare infatti che Antonino abbia infranto il regolamento.