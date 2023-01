Oroscopo 16 gennaio 2023: Toro intransigenti, Scorpione pretenziosi

Le previsioni dell’oroscopo del 16 gennaio invitano i Sagittario a seguire di più il proprio cuore. I Gemelli, invece, farebbero bene ad essere più onesti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ogni cosa a suo tempo, è inutile che vi sforzate per far girare il mondo necessariamente nel modo in cui voi ritenete più opportuno. Nel lavoro bisogna cogliere al volo delle occasioni.

Toro. Siete un po’ rigidi e inflessibili in questo periodo, meglio non prendere delle decisioni in maniera troppo affrettata, altrimenti potreste pentirvi. Dal punto di vista sentimentale è tempo di fare delle valutazioni.

Gemelli. Ricordate che l’onestà paga sempre. Una brutta verità è sempre meglio di una bella bugia. L’Oroscopo del 16 gennaio vi invita a prendere più alla leggera le critiche, siate meno permalosi.

Cancro. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario fermarsi e fare il punto della situazione. Se state per cimentarvi in un nuovo progetto, valutate attentamente i pro e i contro.

Leone. La vita prima o poi porta sempre il conto. Inutile che provate a scappare dalle vostre responsabilità, esse vi troveranno sempre. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole coraggio.

Vergine. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso che valutiate in maniera più approfondita le possibilità. In amore potreste incorrere in qualche piccolo disguido, mantenete la calma.

Previsioni 16 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete molto loquaci in questo periodo. Cercate di essere ottimisti e di non permettere ai cattivi pensieri di ostacolare il vostro modo di essere e le vostre azioni.

Scorpione. In amore e nel lavoro siete particolarmente esigenti, non solo dagli altri, ma anche da voi stessi. In certi casi, però, è necessario adattarsi un po’ di più a quello che capita.

Sagittario. L’oroscopo del 16 gennaio vi invita a farvi meno domande. Prendete la vita come viene, senza pensare troppo al futuro e alle conseguenze delle vostre azioni. Seguite il vostro cuore.

Capricorno. Giornata molto produttiva sul lavoro. Se qualcuno vi farà perdere la pazienza, pensate ai vostri interessi e obiettivi e lasciate correre. In amore siete stati un po’ distanti, è tempo di recuperare.

Acquario. Buon momento per mettere da parte le vostre paure e gettarvi a capofitto in nuove avventure. Sia in amore sia nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti degni di nota.

Pesci. In amore bisogna essere determinati. L’Oroscopo vi invita a fare un esame di coscienza e, nel caso in cui doveste aver commesso degli errori, trovate il coraggio di chiedere scusa.