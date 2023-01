GF Vip, nuovi pesanti attacchi a Nikita: “Ha occhi cattivi, frequenta gente che fa certe cose…”

Ancora polemiche nella casa e ancora tante critiche a Nikita. Questa volta a non spendere belle parole per la gieffina è Wilma Goich che si è lasciata andare a frasi davvero orribili verso la collega.

Nella serata di ieri, come è possibile notare attraverso i video che stanno circolando sui social network, Wilma ha fatto delle insinuazioni forti su Nikita, parlando con Sarah e Oriana . Molti credono che la Goich si sia ingelosita parecchio nel vedere la Pelizon avvicinarsi a Daniele Dal Moro. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

GF Vip, nuovi attacchi a Nikita

La cantante parlando con Sarah e Oriana si è lasciata andare a confessioni davvero inquietanti su Nikita. Wilma ha detto che la Pelizon ha degli occhi cattivi, “lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo”

Wilma Goich e le parole contro la Pelizon

Nel dettaglio la Goich si riferisce ai medium, coloro che dicono di parlare con defunti o persone scomparse. L’artista ha sottolineato che non crede affatto a queste cose, anzi la inquietano molto. Continuando il suo racconto poi ha spiegato che mai pagherebbe qualcuno per queste cose..

Il suo unico modo per sentirsi vicina alla figlia scomparsa, ma anche all’amico e al marito è la preghiera. Tutte le sere prega per loro e non ha nemmeno nascosto che qualche volta li sogna. Io mia figlia la sogno, la sento… ce l’ho dentro e non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime, non mi piacciono queste cose. Me l’ha detto due sere fa.

Concludendo poi, Wilma ha precisato che da gente come Nikita bisogna diffidare perchè non hanno magnetismo e non hanno occhi buoni. Insomma, ancora una volta la Pelizon al centro di cattiverie… Arriveranno provvedimenti?