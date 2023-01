Giorgia squalificata da Sanremo 2023? Online il testo della canzone (FOTO)

La partecipazione di Giorgia a Sanremo 2023 potrebbe essere messa in discussione da un fatto che si è verificato in queste ore. Un negozio di musica, intitolato Discoteca Laziale, ha fatto involontariamente uno spoiler clamoroso sulla canzone che la cantante porterà durante la sua esibizione al teatro Ariston.

Nello specifico, infatti, chi gestisce il sito del negozio ha pubblicato online il testo integrale della canzone dell’artista. Si tratta di una gaffe davvero grossa, che potrebbe portare a delle conseguenze alquanto sgradevoli.

La gaffe sul brano che Giorgia porterà a Sanremo 2023

Purtroppo, la partecipazione di Giorgia al Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere messa in dubbio da un episodio alquanto increscioso verificatosi in queste ore. Sulla pagina di un noto negozio di musica, infatti, è stato pubblicato il nuovo album di Giorgia, all’interno del quale ci sarà anche la canzone che la cantante porterà a Sanremo. Purtroppo, però, chi gestisce il sito in questione non si è reso conto che, tra le tante cose pubblicate, fosse stato inserito anche l’intero brano, intitolato “Parole dette male”.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati diversi utenti di Twitter, i quali hanno provveduto a condividere tale screen in modo da far circolare la notizia. Nel momento in cui il tutto è divenuto di dominio pubblico, la persona che ha commesso la gaffe ha subito provveduto ad eliminare tutto, ma purtroppo era troppo tardi. Il brano in questione, infatti, è subito divenuto virale in men che non si dica. (Continua dopo il post)

Giorgia sarà squalificata dal Festival?

Alla luce di quanto accaduto, adesso, la domanda che tutti si stanno ponendo è: Giorgia sarà davvero squalificata da Sanremo 2023 per quanto accaduto? Ricordiamo, infatti, che i brani non possono essere spoilerati fino all’inizio della competizione canora. In merito ai testi, invece, è TV Sorrisi e Canzoni che ha l’esclusiva. Una settimana prima della messa in onda della competizione canora, infatti, sul numero di tale giornale vengono pubblicate tutte le canzoni.

Ad ogni modo, c’è da dire che in questo caso si tratta di un errore alquanto bonario, in cui inoltre non c’entra nulla Giorgia. La cantante, infatti, era completamente all’oscuro di tutto, pertanto, sarebbe davvero ingiusto rinunciare a lei per un fatto del genere. Al momento non sono trapelate altre informazioni sulla faccenda. Non resta che attendere le prossime ore per vedere se Amadeus commenterà in qualche modo.