Uomini e Donne spoiler 16 gennaio: Lavinia bacia Campoli, Federico nel caos

Nella puntata di lunedì 16 gennaio di Uomini e Donne vedremo che si continuerà dal trono di Lavinia. La scorsa puntata si è conclusa con la tronista al centro dello studio intenta a parlare e a relazionarsi con Alessio Corvino.

I due proseguiranno la discussione anche lunedì e poi si passerà all’altro Alessio. Per quanto riguarda Federico Nicotera, invece, il ragazzo si troverà tra due fuochi. In particolar modo, infatti, vedremo che sia Alice sia Carola avranno qualcosa contro di lui.

Colpo di scena al trono di Lavinia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 16 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Lavinia continuerà a discutere con Alessio Corvino. Quest’ultimo sarà sempre molto distante in quanto crede che alla tronista non le stia mai bene nulla. Successivamente, poi, la conduttrice chiamerà in studio l’altro Alessio e manderà in onda la loro esterna. I due sono stati molto bene, al punto che si sono scambiati anche un bacio molto passionale.

Questo, chiaramente, non farà che innervosire ancora di più Alessio Corvino. Il ragazzo, infatti, non potrà fare a meno di scagliarsi contro la tronista accusandola di non tenerci minimamente a lui. Durante la puntata, dunque, vedremo che i due discuteranno in maniera piuttosto animata. In seguito, poi, Maria De Filippi chiamerà in studio anche Federico Nicotera e le sue corteggiatrici.

Spoiler 16 gennaio: Federico tra due fuochi

Per quanto riguarda il trono di Federico, nel corso della puntata del 16 gennaio di Uomini e Donne vedremo che uno sfogo avvenuto dopo la scorsa registrazione di Alice. La ragazza dirà di essere rimasta molto male del fatto che il tronista abbia voluto ballare con Carola invece che con lui. Nicotera, poi, uscirà anche con Carola, tra i due, però, non ci sarà alcun punto di incontro.

Le discussioni proseguiranno anche in studio, momento in cui il ragazzo si troverà letteralmente tra due fuochi. Ad ogni modo, per cercare di stemperare un po’ la tensione, la conduttrice chiederà al tronista con chi ha intenzione di ballare. Ebbene, lui dirà di essere più propenso a ballare con Alice. Quest’ultima, però, non sembrerà affatto disposta ad assecondare la richiesta del giovane. Lei è rimasta troppo male per alcune cose che ha visto e alcuni comportamenti di Federico, pertanto, gli rifilerà un due di picche. Grazie alla mediazione dei presenti in studio, però, i due alla fine balleranno insieme, mentre Carola tornerà al suo posto arrabbiata.