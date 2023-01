Amici oggi, silenzio rotto su Capodanno: la redazione racconta tutti i dettagli

E’ da poco terminato il daytime di Amici 22 e finalmente la redazione ha deciso di vuotare il sacco sul Capodanno Gate.

La notte del 31 i ragazzi della scuola, ovviamente non tutti, avrebbero commesso qualcosa di molto grave tanto da far intervenire la produzione e far perdere le staffe come non mai a Maria De Filippi. Cosa è successo realmente nelle casette da far prendere decisioni così clamorose? Finalmente arrivano i dettagli

Amici oggi: la produzione vuota il sacco sul Capodanno Gate

La produzione della scuola di Amici di Maria De Filippi ha finalmente confermato i rumors circolati nelle scorse ore, rompendo il silenzio sul tanto discusso party di Capodanno che si è tenuto nelle casette. Grazie alle immagini trasmesse nella giornata di oggi su Canale 5, dunque, i telespettatori hanno avuto la conferma di quello che è successo realmente.

Chi è stato punito sono: Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG, che per volontà del talent sono stati separati in casetta dai loro compagni. Oggi è andato in onda il momento in cui sono stati dividi e di conseguenza le loro reazioni, non proprio positive. Maddalena è scoppiata a piangere mentre NDG ha esclamato che si è rovinato con le sue stesse mani. Nello stesso tempo Aaron ha molto criticato l’atteggiamento dei loro compagni.

Cosa è successo durante il party?

Come è già trapelato in rete, a capodanno i ragazzi hanno violato gravemente il regolamento della scuola. E’ stato fatto qualcosa di davvero e grave e oggi si è avuti la conferma. NDG e Wax hanno preparato per i loro compagni un intruglio a base di noce moscata che i diretti interessati avrebbero inalato. In piccole quantità, infatti, la noce moscata può avere degli effetti simili a delle droghe.

Può portare allucinazioni e in alcuni casi anche malori, cosa che sarebbe successa. Secondo alcuni rumors si dice che la produzione e anche Maria De Filippi abbiano perso davvero le staffe davanti a questo comportamento e abbiano deciso di mandare in sfida immediata i ragazzi. Come già abbiamo anticipato ad uscire dalla scuola saranno Valeria che cederà il posto a Cricca e Tommy. Insomma, durante la puntata del 15 gennaio ne vedremo delle belle