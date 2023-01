The Voice, Lisa canta Mia Martini: Loredana Bertè lascia tutti di stucco, ecco come ha reagito

Venerdì 13 gennaio, è tornata con grande attesa, The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici è partito con il botto e a rendere l’appuntamento davvero speciale la grande commozione di Loredana Bertè davanti a ‘esibizione di di una concorrente.

Parliamo di Lisa Manosperti, insegnante di canto, che ha portato sul palco del programma la canzone di Mia Martini “Almeno tu nell’universo”.

Una scelta azzardata come ha anche sottolineato la padrona di casa, dato che la Bertè ogni volta che qualcuno interpreta le canzoni della sorella scomparsa non si smuove, e tanto meno si gira. Ma andiamo a vedere invece cosa è successo in questo caso.

The voice senior: Loredana Bertè senza parole davanti all’esibizione di Lisa

Loredana Berté è rimasta sin da subito molto colpita da Lisa, tanto da premere il pulsante e voltarsi, seguita da Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e, infine, Clementino.L’insegnante di canto ha convinto tutti tanto che la stessa Bertè, cosa mai successa prima, si è alzata in piedi e ha commentato: “Brava, mi hai emozionato. Ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro“. A farle eco anche i Ricchi e poveri: “Ci hai emozionato, hai cantato con il cuore”.

Gigi D’Alessio invece ha spiegato che quando, in precedenza, qualcuno ha portato a The Voice Senior un brano di Mia Martini, in genere i giudici non si giravano: Per rispetto a Loredana. Stavolta Loredana si è girata e per fare girare Loredana su Mia Martini, devi essere davvero tanta, tanta, tanta roba”.

Il dolore di Lisa condiviso con Loredana

La cantante che si è presentata a The Voice nel suo bigliettino da visita ha spigato che la sua vita non è sempre stata rosa e fiori. Dentro di se porta un dolore tremendo, difficle da spiegare. Prima della pandemia circa due anni fa ha perso suo figlio ma nello stesso tempo ha capito che abbattersi non era giusto, per il resto della famiglia. Il canto inoltre è stata la sua più grande salvezza, sottolineando quanto la musica l’ha tirata su.

Ho scelto questa canzone perché ne amo lo stile, ma non solo per questo. Dentro di me c’è un dolore grande che mi porto dietro e ormai lo metto nel canto, perché questo è quello che faccio, questo è quello di cui vivo. Fare girare Loredana, per me è già una vittoria.