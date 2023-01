GF Vip 7, espulsione in arrivo per un concorrente: il web non ci sta “E’ vergognoso”

Un altro caso di bestemmia nella Casa del GF Vip. Questa volta gli utenti non hanno dubbi, anche perchè ad incastrare il Vippone c’è un video.

Qualcuno ha usato un’espressione poco rispettosa e ovviamente come è accaduto già in altre edizioni il popolo della rete attende provvedimenti.

GF Vip: altro caso di bestemmia in casa

Ad aver bestemmiato come si può sentire dalla clip sotto postata, è Nicole Murgia. La concorrente attualmente al televoto con Nikita Pelizon e Dana Saber potrebbe vedere l’eliminazione ancora prima dell’esito del televoto, almeno questo è quello che sperano gli internauti. Nella puntata di lunedì 16 gennaio una delle tre dovrebbe uscire. Ma, alla luce dei recenti fatti il televoto potrebbe essere bloccato.

L’aspetto più inquietante della vicenda è che la Murgia è stata immediatamente chiamata in confessionale. Farà la fine di Riccardo Fogli, sparito nel nulla da un momento all’altro senza nemmeno salutare gli altri concorrenti?

Nicole Murgia deve lasciare la Casa!

Al momento non sappiamo cosa abbia detto la produzione in confessionale alla Murgia ma sicuramente la concorrente si sarà presa una bella ramanzina. Come detto in precedenza in questi casi c’è l’eliminazione immediata come è accaduto a Stefano Bettarini negli anni passati ma anche come è successo a Riccardo Fogli poche settimane fa.

Intanto, il popolo della rete all’unanime chiede lo stesso trattamento del cantautore, senza se e senza ma. Nicole in questi ultimi giorni si è resa molto protagonista all’interno della Casa, per via della sua storia passata con il suo ex. Sono spuntati clamorosi retroscena sulla sua relazione, si è parlato di tradimenti ma anche di violenza, come ha fatto notare Signorini nell’ultima diretta di lunedì. Cosa succederà adesso alla Vippona? Lacerà la casa? O in questi istanti sta facendo già le valige?