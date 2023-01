C’è posta per te, anticipazioni 14 gennaio 2023: arriva un attore e uno grande sportivo

Dopo il grande successo della prima puntata di C’è posta per te, torna questa sera, sempre su Canale 5 il secondo appuntamento con il people show. Maria De Filippi è pronta ad ospitare nel suo salotto due ospiti molto amati ma anche tante persone pronte a raccontare la propria storia e a chiedere aiuto alla conduttrice.

C’è posta per te: gli ospiti della seconda puntata

E’ tutto pronto per la seconda puntata di “C’è posta per te“. Prosegue senza ombra di dubbio, il successo del programma giunto alla sua ventiseiesima edizione. Anche questa settimana il cuore pulsante del people show sono le storie di gente comune che hanno scritto alla redazione per ricongiungersi con un caro, chiedere scusa o fare semplicemente una sorpresa.

Ospiti delle due sorprese di questa settimana due personaggi molto amati dal pubblico. Il primo è Charles Leclerc, il ferrarista di Formula 1 che poche settimane fa sui social aveva annunciato la fine della storia d’amore con la compagna Charlotte Siné. Il secondo ospite della puntata invece è l’attore Luca Argentero, protagonista della serie cult “Doc – Nelle tue mani”.

Il successo del people show

Questa seconda puntata di C’è posta per te 2023 si preannuncia davvero imperdibile. DIl debutto della prima puntata, andata in onda sabato scorso, ha registrato 4.898.000 spettatori con il 30.2% di share. Risultati davvero soddisfacenti sia per la presentatrice che per Mediaset, che sulla De Filippi non ha mai dubbi. Un successo che si riconferma di anno in anno grazie anche alla scelta di storie che portano alla luce sentimenti e conflitti familiari diventando anche argomento di discussione.

La puntata precedente ha colpito particolarmente i telespettatori per una storia di tradimento, quello di Valentina a suo marito Stefano. La donna ha spiegato che si è sentita messa da parte dal compagno, non desiderata e trattata male verbalmente. Chiedendo aiuto a Maria ha provato a riappacificarsi con l’ex che alla fine l’ha perdonata aprendo la busta.

Nonostante quest’ultimo abbia voluto dare una seconda possibilità alla compagna al popolo della rete non piaciuta la sua reazione, infatti è rimasto freddo e senza emozioni. Inoltre, non è nemmeno piaciuto il giustificare di stare con la moglie a letto, solo per “sfogo”. Infatti, dopo la puntata ad intervenire è stato anche il telefono Rosa…