GF Vip 7, Antonino Spinalbese è appena rientrato in Casa: come sta e come è stato accolto (FOTO)

In questi precisi istanti Antonino Spinalbese è rientrato in Casa. A farlo sapere Deianera Marzano che grazie alle sue talpine ha subito pubblicato il video in cui si vede il gieffino fare ritorno dai ragazzi.

Nella breve clip si vede il coiffer abbracciare i suoi amici in particolar modo ad attenderlo Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. Dopo quasi 15 giorni Spinalbese quindi ha fatto il suo ritorno.. Ma come sta adesso? Andiamo a vedere i dettagli della questione

Antonino Spinalbese è tornato nella casa del GF Vip

Si è parlato tanto del ritorno del concorrente nella Casa. Come tutti sanno Antonino ha dovuto lasciare i compagni di avventura il 31 dicembre a causa di alcuni accertamenti di salute. Dopo quasi una settimana è uscito dall’ospedale e Signorini proprio nella diretta di lunedì aveva fatto sapere di essere in quarantena.

Non ha subito nessun intervento, pare, ma ha fatto solo delle analisi. Intanto, proprio in queste ore si è parlato tanto del suo ritorno, di quando sarebbe rientrato ufficialmente concorrente. La notizia è di pochi istanti fa: Antonino è tornato.

L’ingresso del gieffino: abbracci e applausi

Sul suo “allontanamento” dalla Casa e suo suo possibile non rientro si era parlato tanto nei giorni scorsi. Secondo alcuni rumors pare che Spinalbese sarebbe voluto uscire di proposito per una questione di cachet troppo basso. Antonino avrebbe chiesto molti più soldi di quelli percepiti fino ad oggi.

Pare infatti che avrebbe preso dai sette mila ai nove mila euro a settimana. Ovviamente non abbiamo certezze su queste cifre, e quindi tale notizia va presa assolutamente con le pinze. Intanto, prima di entrare, il Grande Fratello Vip ha freezato i ragazzi, chiedo loro di fermarsi. Nessuno mai avrebbe immaginato che proprio in questi istanti Antonino ritornasse adesso. In molti credevano che l’hairstylist entrasse durante la diretta di lunedì prossimo.