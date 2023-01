E’ già bufera su Antonino Spinalbese: “Sa troppe cose”. A Tavassi spiffera uno spoiler clamoroso

E’ entrato da poche ore Antonino Spianalbese ed è già bufera sul concorrente. Dopo circa 15 giorni di assenza il coiffeur è ritornato in Casa. In questi giorni però si è parlato più di una volta di violazione del regolamento.

Infatti, in molti credono che il concorrente abbia sentito non solo Ginevra Lamborghini ma abbia visto addirittura sua figlia Luna Marie. Ma non è tutto, a confermare tale ipotesi, anche alcune dichiarazioni che ha fatto in questi istanti a Tavassi.

L’ex di Belen Rodriguez è tornato nella Casa del GF Vip

Antonino è entrato nel tardo pomeriggio in Casa facendo una sorpresa a tutti. I ragazzi sono stati freezzati e il coiffer ha baciato tutti, tranne Donnamaria. Nonostante quello che è successo ha salutato anche Nikita, tornando così tra i suoi compagni di avventura.

Spinalbese il 31 dicembre ha dovuto lasciare il programma per via di alcuni accertamenti dovuti ad una cisti al coccige. Non si è operato ma aveva bisogno di fare esami specifici. Uscito dall’ospedale e fatta la quarantena il gieffino è tornato in gara.

Durante la sua permanenza in ospedale più volte si è parlato di alcune violazioni al regolamento. Oltre ai motivi sopra elencati, Antonino sembr aver anche seguito i suoi colleghi attraverso una tv o direttamente dallo smartphone, e questa cosa ha fatto molto storcere il naso agli utenti ma anche agli stessi ragazzi in Casa. Infatti, ad accorgersene è stata proprio Giaele durante la diretta di lunedì scorso.

Lo strano spoiler di Antonino Spinalbese accende polemiche

Entrato in Casa adesso, Antonino si sta confrontando con gli altri ragazzi e durante una chiacchierata sono spuntati altri indizi che lascerebbero intendere che il coiffer dall’ospedale li abbia seguiti. Prima Spinalbese ha chiesto se le caramelle all’interno delle calze ricevute alla befana erano buone e poi udite udite ha detto a Tavassi qualcosa di davvero clamoroso. Nel dettaglio ha detto ad Edoardo che lui è il primo in classifica. Come fa a saperlo?