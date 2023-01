C’è posta per te, Elisabetta Gregoraci in lacrime: cosa è successo quando è arrivato Charls

Proprio come tanti italiani ieri sera anche Elisabetta Gregoraci ha preferito stare a casa e guardare C’è posta per te. L’ex moglie di Flavio Briatore però si è lasciata andare anche a qualche lacrimuccia per la bellissima storia di Eleonora e Giulio.

I due ragazzi di origini siciliane si sono trasferiti a Verona per dare una svolta al loro futuro. A scrivere a Maria è proprio la ragazza, poco più che ventenne che da pochi anno ha scoperto di avere la sclerosi multipla.

C’è posta per te: la forza dell’amore di Giulio e Eleonora

A scrivere a Maria De Filippi è stata Eleonora. Il motivo è molto semplice ha voluto fare un regalo al fidanzato che nonostante la malattia non l’ha abbandonata. Anzi, Eleonora ha raccontato che solo lui riesce a dare la forza e la voglia di andare avanti e di guardare al futuro con positività.

La giovane inoltre ha voluto dirgli grazie per aver dico si lasciare la Sicilia e la sua famiglia, nonostante questa cosa lo faccia molto soffrire. Appassionato di Formula 1, Eleonora ha chiesto a Maria di far incontrare a Giulio il suo idolo Charles Leclerc, il famoso pilota della formula 1.

Elisabetta Gregoraci in lacrime per la storia dei due ragazzi

Come detto in precedenza a guardare il programma oltre ai tantissimi telespettatori anche Elisabetta Gregoraci. La show girl infatti non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla storia d’amore di Giulio ed Eleonora. La soubrette ha voluto dire la sua anche su Instagram, lasciandosi andare al suo sfogo: “Che storia bellissima! Che emozione ascoltare una storia così straordinaria. Mi commuovo guardando C’è posta per te. Sei un ragazzo meraviglioso (riferito a Giulio, ndr) e auguro a te ed Eleonora cose meravigliose. Grazie Maria, è da sempre uno dei miei programmi preferiti”

Una storia che ha lasciato il segno pure in Leclerc, che ha regalato alla coppia un viaggio a Disneyland Paris, alcuni biglietti andata e ritorno per la Sicilia e una serie di gadget autografati della Ferrari.