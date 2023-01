C’è posta per te, Giovanni nega il riavvicinamento alla madre e i web si indigna. Ma sapete cosa è accaduto dopo? Non ci credereste

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento con C’è posta per te e Maria De Filippi. Chi ha seguito la puntata sicuramente si è emozionato davanti alle tante storie e anche davanti agli ospiti.

Una delle storie che ha colpito di più è stata quella di Giovanni e sua madre. Adele ha scritto alla De Filippi per avere un contatto e riappacificarsi con suo figlio, che attualmente vive con il padre. La donna e suo marito si sono separati e dalla loro storia sono nati due figli, un maschio e una femmina. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

C’è posta per te: web indignato per le risposte di Giovanni alla madre

A scrivere a C’è posta per te è Adele, che non ha più rapporti con il figlio Giovanni dal 2019. Il giovane non ha mai accettato la separazione dei suoi genitori, al contrario della sorella maggiore Roberta. Una separazione avvenuta perché Adele voleva specializzarsi nel suo lavoro di estetista: volontà mai condivisa dall’ex marito. Dopo un primo distacco l’uomo ha provato a riavvicinarsi ma l’ex moglie non ha acconsentito.

La rottura è stata dunque definitiva ma mai compresa da Giovanni, che ha sempre preso le difese del padre. A C’è posta per te Giovanni è apparso irremovibile e nemmeno Maria è riuscito a fargli cambiare idea.

Non sono servite a nulla le lacrime e possiamo dire l’umiliazione della madre che dall’altra parte della busta lo implorava a non chiudere. Un atteggiamento quello del ragazzo non condiviso assolutamente dal popolo della rete. Tutti hanno definito il giovane egoista e all’antica. Infatti, dalle sue risposte si capiva che da qualcuno era condizionato. Ma cosa è accaduto dopo?

Cosa è accaduto dopo la puntata tra madre e figlio

Grazie ad alcune talpine possiamo dire cosa è successo dopo la puntata di C’è posta per te. Quello che tutti vogliono sapere è capire se Giovanni si è riconciliato con la madre. A quanto pare Giovanni è riuscito a capire i propri errori e a riavvicinarsi alla sua dolce mamma. “Con lui la mia vita è stracompleta, sono strafelice”, ha fatto sapere anche Adele alla redazione. “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”, ha fatto sapere invece Giovanni,.