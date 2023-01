C’è posta per te: applausi per Annalisa e il coraggio di chiudere con Nicola ma ad oggi tutto è cambiato!

Colpo di scena a C’è posta per te 2023! Nicola e Annalisa, la coppia siciliana protagonista della seconda puntata del people show, è tornata di nuovo assieme.

Durante la registrazione la ragazza, tradita ben due volte dal marito nonché padre dei suoi due figli, aveva deciso di chiudere di chiudere la busta ammettendo che ad oggi stava bene così. Annalisa ha dichiarato durante la puntata di ieri di aver ritrovato se stessa e di essere davvero felice adesso, da sola. Ma cosa è cambiato?

L’annuncio sui social della coppia

Dopo la puntata id C’è posta per te che ricordiamo è stata registrata in estate, nella storia di Nicola ed Annalisa c’è stata una svolta. La coppia è tornata assieme e a farlo sapere sono stati i diretti interessati. “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”.

Insomma, Nicola pare non abbia mai smesso di cercarla e dimostrare il suo amore. Una réunion inaspettata per i telespettatori che mai avrebbero immaginato che la moglie gli desse un’altra occasione all’uomo che l’ha presa in giro per due volte

C’è posta per te: Nicola scrive a Maria De Filippi

A scrivere a Maria De Filippi è stato Nicola che le ha chiesto aiuto per riappacificarsi con la moglie. Nicola ha ammesso davanti a tutti di averla tradita ben due volte e la seconda oltre ad aver venduto le fedi nuziali è andato via di casa. Ha intrapreso una nuova storia ma solo dopo poche settimane ha capito che il suo posto era accanto ala moglie e ai bambini.

Annalisa però è sembrata decisa nel non volerlo perdonare infatti ha mantenuto per tutto il tempo la linea del no. Inoltre, ha ammesso dinon provare più amore nei confronti dell’ex marito, salvo cambiare idea lontano dallo studio di C’è posta per te. Nonostante il no davanti a Maria De Filippi e a milioni di spettatori l’uomo non si è mai arreso e alla fine è riuscito a riconquistare la madre dei suoi figli. Oggi tutti e quattro vivono serenamente assieme.