C’è posta per te, Renato riabbraccia Wilma dopo 18 anni: il pubblico una furia contro la moglie Giuliana

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una storia molto commovente che ha fatto riflettere e anche polemizzare il pubblico a casa. A c’è posta per te è arrivata Wanda con sua figlia e il genero. La donna ha chiesto aiuto a Maria nel voler riallacciare un rapporto con il figlio e la nuora che non vede da ben 18 anni.

A creare la prima spaccatura in famiglia i problemi economici, dato che a detta di Renato prima che andasse via era lui a farsi carico di tutto. Inoltre, l’uomo interrogato dalla conduttrice sull’allontanamento dalla madre e dalla famiglia, spiega che per lui sarebbe dovuta essere la madre a cercarlo, cosa che non è mai avvenuta. Un altro problema che ha inciso sull’allontanamento la compagna Giuliana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

C’è posta per te: Renato riabbraccia sua madre grazie a Maria

Una storia quella di Renato e sua moglie Wanda che ha fatto molto riflettere. L’uomo si è allontanato dalla mamma per 18 anni, prima per motivi economici, poi l’orgoglio e anche il non aiuto di sua moglie, che non ha mai voluto vederla.

Oggi la signora Wanda che ha ben 82 anni accompagnata dalla figlia e dal genero ha chiesto di poter riavere suo figlio e di riallacciare un rapporto con lui. All’inizio Renato è apparso molto orgoglioso e ancora ferito per cose successe anni prima, poi Maria è riuscita a farlo riflettere.

Solo alla fine l’uomo ha capito quanto era giusto dare un abbraccio alla donna che lo ha messo al mondo, d’altronde è sempre mia mamma, ha aggiunto. Fredda e irremovibile invece la reazione di Giuliana, chiamata anche lei per la riappacificazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Il web contro Giuliana

Diversamente da suo marito Renato, Giuliana è apparsa una pietra. Non ne ha voluto proprio sapere ne della suocera e tanto meno della cognata. Maria De Filippi ha provato in tutti i modi a farla riflettere sottolineando che Wilma resta sempre la madre di suo marito e la nonna dei figli. Nessuna parola e nessun gesto nemmeno da parte dell’ottantenne ha fatto cambiare pensiero a Giuliana.

Il suo atteggiamento però non è piaciuto al pubblico a casa che come sempre si è rivolto sui social dicendo la propria. Gli internauti hanno criticato molto il modo di rispondere della donna e soprattutto il suo fare freddo… Nello stesso tempo però hanno ammirato l’atteggiamento di Renato che non si è lasciato condizionare assolutamente dalla donna