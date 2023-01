Domenica In, Mara Venier pronta per il botto: “è la loro prima volta”. Ecco chi arriva, indiscrezione bomba!

Mancano poche ore per una nuovissima puntata di Domenica In. Mara Venier come sempre è pronta con tanti ospiti e tante interviste e stando alle anticipazioni per la prima volta riceverà nel suo studio una coppia molto amata dai bambini.

Dalle indiscrezioni trapelate da TvBlog arriveranno in studio i Me contro Te, un bel colpo sia per la conduttrice che per i suoi autori: domenica riuscirà a tenere incollati alla televisioni milioni di bambini con le rispettive famiglie. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Domenica In, Mara Venier pronta al botto: ospiti oggi i Me contro te

Un nuovo appuntamento aspetta milioni di telespettatori di Domenica In. Questa volta però Zia Mara può contare sicuramente su un pubblico speciale, ovvero i bambini e le famiglie. Per la prima volta nel suo salotto arriveranno i Me contro te. Ma chi sono nel dettaglio? Si tratta di due star di YouTube che hanno davvero conquistato tutti sbancando al botteghino con una serie di film per i bambini.Oggi 15 gennaio li vedremo in tv.

Un appuntamento davvero unico, imperdibile, peri fan della mitica coppia Luigi Calagna e Sofia Scalia. I contenuti postati su youtube del duo piacciono tantissimo. Infatti, sul social si contano ben sei milioni di iscritti al loro canale con esperimenti, challenge simpatiche, canzoni e parodie.

Il nuovo film dei Me e contro te

Un appuntamento imperdibile quello di oggi per tutti i bambini amanti dei Me contro te. La coppia si lascerà andare sicuramente ad una lunga intervista tra gag ma anche anticipazioni. Infatti, come ben sanno gli informati a breve uscirà il loro nuovo film, Me Contro Te Il Film – Missione Giungla.

La trama racconta che i due saranno alle prese con una fonte magica nascosta nella giungla e dovranno trovare una chiave magica per rompere l’incantesimo. Si tratta di un film fantasy che uscirà nelle sale il 19 di gennaio e già si parla, secondo gli esperti, di grandi numeri al botteghino.