GF vip quanto guadagna Sonia Bruganelli? Svelato il cachet e inedito retroscena

L’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli ha rilasciato una recente intervista in cui ha fatto delle confessioni inedite, tra chi ha svelato anche quanto guadagna. Questo è un argomento che solitamente genera sempre molta curiosità nei telespettatori di una trasmissione.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto anche altre inedite confessioni, portando alla luce delle cose che accadono dietro le quinte. Poi c’è stata una velenosa stoccata a Chiara Ferragni.

Ecco quanto guadagna Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha svelato quanto guadagna. La donna a Il Messaggero è partita parlando del suo percorso di studi e di tutto l’impegno che ci ha messo per arrivare dove si trova adesso. Innanzitutto la donna è laureata in Scienze delle comunicazioni con una tesi sul Grande Fratello. poi ha lavorato come modella per alcuni fotoromanzi. Ad un certo punto della sua vita, ha incontrato Paolo Bonolis ed è stato anche grazie a lui se ha raggiunto i traguardi di adesso.

Poco alla volta ha aperto la sua azienda Sdl, la quale si occupa di casting e di creazione di contenuti Mediaset. Ciao Darwin e Avanti un altro sono proprio frutto del lavoro di Sonia. Ebbene, tutti questi sacrifici le sono stati ricompensati. Attualmente, infatti, la Bruganelli ha ammesso di guadagnare un compenso analogo a quello di un giocatore di calcio di serie B.

Confessioni inedite della Bruganelli sul GF Vip e stoccata a Chiara Ferragni

Considerando che in media un calciatore può percepire compensi che oscillano tra i 20 e i 30 mila euro mensili, non è difficile immaginare quanto agiata possa essere la vita della donna. Ad ogni modo, oltre che svelare quanto guadagna, Sonia Bruganelli ha fatto anche altre confessioni. Nel dettaglio, infatti, ha ammesso che le liti al GF Vip con Adriana Volpe erano un po’ preparate, in quanto sarebbero dovute servire a divertire il pubblico.

Adriana, però, prendeva sul personale gli attacchi, pertanto, iniziò a nascere un vero e proprio astio tra le due. Sonia, poi, ha detto che sui social di solito pubblica solo le cose frivole e leggere, non quelle serie. A tal riguardo, ha lanciato una stoccata contro Chiara Ferragni e alla decisione di rendere pubblica la decisione di devolvere il cachet di Sanremo in beneficenza. Per la Bruganelli, certe cose si fanno in silenzio.