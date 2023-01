Wanda Nara fuori di seno: l’incidente hot in diretta fa il giro del mondo. Lei urla “Porca P…..”

Ancora una volta Wanda Nara ha regalo emozioni da infarto ai suoi seguaci. Sempre sexy e seducente anche in questo caso la show girl ha dato spettacolo. Uno spettacolo è diventato virale sui social dato che durante la sua diretta a letto è uscita fuori di seno senza accorgersene.

Uno spettacolo da urlo che ha mandato in escandescenza tutti i maschietti che la guardavano…

Wanda Nara a letto, lo spettacolo è bollente

Nel corso di una delle sue ultime dirette Instagram, l’influencer argentina è stata protagonista di un incidente bollente davvero inaspettato. Ai followers non è infatti passato inosservato il dettaglio a luci rosse: mentre era sdraiata a letto non si è accorta che la canotta si è spostata restando con il seno di fuori.

Ovviamente, Wanda Nara non si è accorta di quello che stava accadendo e ha continuato a parlare ai suoi seguaci. I fan però subito si sono accorti del dettaglio piccante ed hanno iniziato a registrare tutto mentre altri l’hanno avvisata di quanto stava succedendo. Immediata la reazione della show girl quando ha capito, esclamando un “Porca p***ana“ e interrompendo la diretta.

L’incidente hot ha mandato in delirio anche i siti argentini

Non è la prima volta che vediamo un topless se così si può definire di Wanda Nara. La modella argentina possiamo dire che è molto brava in queste cose, le basta poco per accendere le fantasie più nascoste dei suoi utenti. Pochi giorni fa ha pubblicato un suo scatto in riva al mare completamente nuda, con addosso solo un perizoma invisibile.

Il video di poche ore fa, dove in questo caso, l’incidente hot è stato involontario, ha comunque fatto il giro delle rete arrivando fino al suo paese nativo. Da Wanda Nara a Wanda teta è un attimo, ha scritto un giornale argentino. Lo stesso è accaduto anche in Turchia… Insomma, ancora una volta Wanda ha regalato uno spettacolo da infarto