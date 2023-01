Domenica In, clamorosa gaffe di Mara in diretta: l’ospite la richiama davanti a tutti

Mara Venier è tornata in onda con la sua Domenica In con una nuovissima e scoppiettante puntata. La diretta è subito partita con il botto, visti gli ospiti tanto attesi ma anche con una clamorosa gaffe da parte della conduttrice.

Iniziata la puntata Zia Mara ha subito chiamato i due protagonisti dei Me contro te, attesi per pubblicizzare il loro nuovo film in uscita tre giorni. La Venier li ha chiamati e da dietro le quinte Sofia e Luigi hanno fatto il loro ingresso con in mano un dono. Ed ecco subito la gaffe della presentatrice.

Clamorosa gaffe di Mara Venier in diretta

Non è la prima volta che Mara commette una gaffe in diretta, infatti, in questo caso è stata proprio lei stessa a dire quanto sono imbranata. Luigi e Sofia, coppia conosciuta con il nome dei Me contro te, sono stati invitati a Domenica In. Un’intervista la loro molto attesa, soprattutto da parte dei bambini e delle famiglie che seguono il people show domenicale.

La Venier li ha chiamati e loro sono entrati con in mano un vassoio di pasticcini. Precisamente con dei cannoli ed ecco che la Zia ha commesso la sua gaffe. Grazie mille, grazie, per i dolci… voi siete napoletani vero? E qui subito Luigi l’ha ripresa no siamo siciliani, ha sottolineato il youtuber con in mano i cannoli.

Inutile dire l’ironia del web, che subito si è scatenato in rete contro la Venier. Ma da quando i cannoli riportano alla campania? Ha scritto qualcuno. Insomma, un inizio puntata davvero imbarazzante…

I Me contro te a Domenica In

La produzione e la stessa Zia Mara ha deciso di iniziare la puntata con due personaggi molto amati dai bambini. Si tratta dei Me contro te, che hanno iniziato la loro carriera da youtuber nel 2014. Ad oggi i due ragazzi, che a breve convoleranno a nozze, sono riusciti ad ottenere un successo strepitoso. Parliamo infatti di un totale di 7 miliardi di visualizzazioni sul loro canale. Tra pochi giorni uscirà il loro nuovo film Me contro te- Missione jungla. Gli esperti hanno già anticipato che i botteghini andranno a ruba..