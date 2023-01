Amici 22, Tommy rompe il silenzio dopo il Capodanno Gate: le sue parole

Maria De Filippi una furia ad Amici: critiche ed eliminazioni da parte degli insegnanti

E’ da poco terminata la tanto attesa puntata di Amici dove finalmente si è parlato del Capodanno Gate.

Maria De Filippi si è presentata in studio arrabbiata come non mai, infatti, più volte non ha perso occasione per sottolineare ai ragazzi l’atteggiamento indisciplinato e irrispettoso che hanno avuto contro i professori, la produzione, la classe e lroo stessi.

Alla fine i sei incriminati hanno sniffato della noce moscata la notte del 31 e qualcuno sembra si sia sentito male. Tra gli eliminati Tommy e Valeria che ha sostituito il posto con Cricca. Dopo giorni si silenzio e assenza dai social ecco che Dali ha rotto il silenzio dicendo la sua.

Tommy Dali rompe il silenzio dopo la sua eliminazione

La puntata di Amici 22 di oggi domenica 15 gennaio concentrata principalmente sul “Capodanno Gate” ha visto tra le tante cose l’eliminazione di Tommy Dali. Il giovane cantante subito dopo la fine della puntata ha rotto il silenzioso commentando il suo percorso nel talent show. Il ragazzo è stato eliminato per via del suo comportamento indisciplinare, che come ha fatto notare Rudy, non ha giustificazioni

Molto probabilmente dopo aver riflettuto e rivisto la puntata Tommy ha rotto il silenzio e finalmente ha detto la sua su quello che è successo e soprattutto su come si sente adesso. “Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi.

Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori. Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso. Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”