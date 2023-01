Oroscopo 17 gennaio 2023: Gemelli logorroici, Sagittario in ripartenza

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 17 gennaio, i nati sotto il segno dello Scorpione devono tornare ad emozionarvi. i Toro, invece, sono un po’ troppo impazienti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è nel segno e questo favorirà moltissimo i rapporti interpersonali. Nel lavoro, invece, se state pensando di fare qualche investimento importante, forse è il caso di riflettere un po’ più a fondo.

Toro. Siete un po’ troppo impazienti. Le previsioni dell’oroscopo del 17 gennaio vi invitano ad essere più intraprendenti. In ambito professionale potete levarvi qualche soddisfazione.

Gemelli. Siete un po’ troppo logorroici. Cercate di essere più concreti. In ambito professionale potreste essere messi dinanzi un bivio. Cercate di prendere decisioni ponderandole accuratamente.

Cancro. In amore bisogna essere determinati e mettersi in gioco, altrimenti c’è il rischio di perdere delle occasioni importanti. Siate più energici dal punto di vista professionale e vedrete che sarete ricompensati.

Leone. Ci sono delle faccende da prendere in considerazione prima di compiere un passo importante per il vostro futuro. Nella vita è importante seguire il cuore, ma ci sono momenti in cui la riflessione è importante.

Vergine. Non siate troppo intransigenti e rigidi. Aprite la vostra mente a nuovi orizzonti e non abbiate paura di vivere un cambiamento. Ricordate che questa è una cosa del tutto normale, nonché necessaria.

Previsioni 17 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Chi ha vissuto una brutta delusione amorosa potrebbe fare un po’ di fatica a rimettersi in gioco. Ad ogni modo, cercate di non inibirvi troppo, altrimenti rimettersi in piazza diventerà sempre più difficile.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 gennaio vi esorta a non abbassare la guardia in ambito professionale. Questo è il tempo di vivere nuove sfide e di tornare ad emozionarsi, quindi, osate.

Sagittario. Buona ripartenza per i nati sotto questo segno. Se il fine settimana è stato un po’ fiacco, adesso è il tempo di rimboccarsi le maniche. Buone novità per quanto riguarda un progetto a cui stavate lavorando.

Capricorno. Le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro, quindi è sempre opportuno cogliere l’attimo. Giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Acquario. Nel lavoro è necessario lasciarsi scivolare addosso certe cose se non si vuole rischiare di commettere qualche errore. Meglio non esporsi troppo in questo periodo. In amore, invece, dovete prendere l’iniziativa.

Pesci. Venere nel segno rende la sfera professionale molto accattivante ed emozionante. Se siete in coppia, cercate di fare una sorpresa al partner. I single, invece, potrebbero approfittare di questo momento per gettarsi in nuove avventure senza pensarci troppo.