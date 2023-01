Paura a Domenica In, un improvviso rumore scatena lo studio: Mara e ospiti in panico

Domenica 15 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier come sempre ha visto tanti ospiti, tra cui i Me contro te e Alessia Marcuzzi.

Quest’ultima è tornata in tv, dopo due anni di assenza dalla decisione di volersi allontanare da Mediaset. La Rai le ha dato una nuova occasione e dalla scorsa settimana ha debuttato su Rai 2 con Boomerissima.

Un programma diverente, simpatico e all’insegna della musica e dei ricordi. Un show che la Marcuzzi ha definito suo, in quanto la riporta indietro nel tempo… E proprio durante l’intervista ad Alessia che improvvisamente nello studio si è sentito un rumore che ha spaventato tutti.

Paura a Domenica In:un rumore spaventa Mara Venier

Durante l’intervista a Alessia Marcuzzi e il coreografo Luca Tommasini, tutti si sono accorti di un tonfo. Un modo particolare a spaventarsi è stata Mara Venier che subito ha esclamato , “Ma che succede?“. Non a caso sia la Venier che i suoi ospiti si girano di scatto nella direzione del rumore. “Sarà caduto un fotografo” ha commentato la Marcuzzi. E infatti, con ogni probabilità, dietro alle telecamere un fotografo è inciampato cadendo e generando un po’ di preoccupazione.

Fortunatamente nulla di preoccupante per la persona che è caduta. Nello stesso tempo, il fuorionda è stato trattato e risolto in pochi secondi, dando così modo a Mara di continuare la sua intervista. Successivamente, infatti Alessia si è cimentata in un balletto insieme al coreografo. Di sottofondo le note di Thriller di Michael Jackson. “Vieni pure tu per due passetti dai” dice Luca a Mara, “Ma con la mia età? no ragazzi” risponde la Venier che i due iniziano ad insistere.

I nuovi progetti di Alessia Marcuzzi

Come detto in precedenza Alessia dopo due anni di pausa ha deciso di dire addio a Mediaset e concentrarsi su nuovi progetti. Da Mara, l’ex volto di Canale 5 ha parlato proprio di questi dei nuovi progetti e dei nuovi impegni. Inoltre, ha spiegato ancora una volta il perchè ha deciso di lasciare la rete del biscione per dedicarsi ad altro. “La scelta è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, me lo potevo permettere, la pandemia ha cambiato un po’ tutto. – ha raccontato . Ho deciso di prendermi del tempo per me, e per le altre cose. Ho un’attività imprenditoriale che va molto bene e il mio piano B è diventato un piano A”.