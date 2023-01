Guai seri per Antonino, smascherato su ciò che è successo fuori dalla Casa: Spinalbese va in difficoltà

Il 14 gennaio dopo quasi quindici giorni di assenza, Antonino Spinalbese è tornato in nella casa del GF Vip. Il giovane concorrente si è allontanato dagli altri per sottoporsi ad alcuni accertamenti in ospedale.

Tutto è partito da una cisti al coccige che gli ha creato in questi mesi non pochi problemi e dolori. Ora però sta bene ma dalle sue parole qualcosa non torna a molti. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

GF Vip: guai in arrivo per Antonino Spinalbese

Già durante la diretta di lunedì scorso dove Antonino si è collegato in diretta si è lasciato andare ad una frase che ha fatto molto riflettere Giaele. Antonino ha detto vi ho visti in piscina…, la Donà si è subito chiesta come sia possibile. Ovviamente se il coiffeur li ha seguiti quotidianamente questo andrebbe a suo favore, in quanto avrebbe molto di più il coltello dalla sua manica.

Il concorrente infatti avrà di certo potuto avere accesso a tutta una serie di informazioni delicati. Dettagli preziosi, che nel contesto del gioco potrebbero rivelarsi importanti e metterlo in una posizione di favore. Quanto detto finora è stato ripreso anche da Edoardo Tavassi, che anche lui riflettendo come Giaele si è porto delle domande.

Edoardo Tavassi smaschera Antonino, Spinalbese in serie difficoltà

Edoardo Tavassi chiacchierando in giardino con Antonino gli ha detto in maniera esplicita che alcune sue frasi dette non gli tornano. C’è qualcosa che non mi torna in quello che hai detto nelle scorse ore, ci ho riflettuto tanto. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? . Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata.

Il discorso del fratello di Guendalina non fa una piega e in effetti Antonino è sembrato molto in difficoltà. Nel corso della sua risposta si è contraddetto più volte e nessuno sembra credergli. Insomma, è possibile che questa sera durante la diretta il discorso potrebbe essere ripreso e con clamorosi retroscena.