Oriana a Nicole organizzano una finta lite al GF Vip, ma vengono scoperte: guai in vista?

La domenica nella casa del GF Vip è stata animata da una lite, apparentemente finta, tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Le due donne, infatti, pare si siano accordate allo scopo di creare un po’ di sgomento e accaparrarsi qualche clip.

Peccato, però, che il loro giochino è stato individuato subito da alcuni utenti del web che, infatti, non hanno potuto fare a meno di rendere pubblica la faccenda. A parlare della questione è stata anche Deianira Marzano. Vediamo cosa ha detto l’influencer.

Ecco come si sono accordate Oriana e Nicole sulla finta lite

Nicole Murgia e Oriana Marzoli hanno davvero organizzato una finta lite al GF Vip? Partiamo con ordine. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui le due ragazze hanno cominciato a dare luogo a delle conversazioni piuttosto ambigue. Nello specifico, infatti, si è sentita Oriana indicare la Murgia e lasciar intendere che si sarebbe dovuta arrabbiare con lei. Dopo questa conversazione, poi, le due donne si sono ignorate e, solamente dopo svariate ore, hanno iniziato la discussione.

Nicole, infatti, ha iniziato a sbottare senza un motivo ben preciso contro Oriana. Quest’ultima, ovviamente, non ha potuto fare a meno di replicare accusando la sua compagna d’avventura di essersi sempre comportata in maniera poco limpida all’interno della casa. Tali parole, pronunciate da una che, molto probabilmente, si è accordata per organizzare una finta discussione, risuonano piuttosto ridicole.

Tutto viene a galla, le due si “minacciano” al GF Vip

Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, poi, tra le due ragazze c’è stata una conversazione altrettanto surreale. Nello specifico, infatti, pare che la lite, da finta, si sia trasformata in vera, sta di fatto che Oriana ha “minacciato” Nicole di sbugiardarla in puntata e raccontare del loro accordo. Quello che è accaduto al GF Vip nelle scorse ore è stato riportato e commentato dall’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima si è detta davvero basita e inorridita dal comportamento assunto dalle due ragazze. Le due, infatti, non sono state neppure troppo abili nel nascondere il fatto che la discussione fosse stata pilotata. In ogni caso, adesso i telespettatori non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà durante la messa in onda di questa sera del GF Vip. Alfonso Signorini tratterà la faccenda della finta lite tra le due mostrando i filmati integrali del loro accordo? Lo scopriremo presto.