Il Paradiso delle signore spoiler 18 gennaio: Vittorio molla tutto? Colpo di scena

Nella puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore ci sarà un colpo di scena inaspettato. Vittorio, infatti, prenderà una decisione che spiazzerà tutti, soprattutto Matilde, che non potrà fare a meno di chiedergli spiegazioni.

Tra Marcello e Ludovica, invece, ci sarà un nuovo confronto. La ragazza rimarrà molto stupita da una decisione presa dal suo ex. Veronica, invece, verrà assalita da nuovi dubbi che riguardano Ezio e Gloria. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Spoiler 18 gennaio: Marcello partirà davvero per l’Australia?

Le anticipazioni della puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio prenderà una decisione inaspettata. Prima di arrivare a questo, però, vedremo che l’attenzione si focalizzerà su altri personaggi. Partendo da Clara, la ragazza sarà molto riconoscente verso Alfredo per l’aiuto che le sta dando con gli allenamenti. Naturalmente, Don Saverio sarà completamente all’oscuro di tutto.

Nel frattempo, Irene si troverà a fare una scoperta che la lascerà piacevolmente colpita. La ragazza, infatti, noterà un certo avvicinamento tra il prete e Alfredo e la cosa le farà molto piacere. Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello continuerà ad essere deciso a partire per l’Australia. Questa decisione genererà turbamento in molte persone a lui vicine, soprattutto Salvatore e Armando saranno alquanto preoccupati. In particolar modo, quest’ultimo non vedrà altra soluzione se non quella di coinvolgere Adelaide.

Vittorio pronto a lasciare il Paradiso delle signore

La contessa sarà in grado di dissuadere Marcello dalla sua decisione di affrontare questo viaggio in Australia da solo? Sulla faccenda interverrà anche Ludovica. Nella puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la ragazza verrà a conoscenza di tutto. Questa novità la spingerà a chiedere un confronto diretto con il suo ex fidanzato. Questo gesto da parte della Brancia servirà per cercare di far cambiare idea a Barbieri? Non resta che attendere per scoprirlo.

Intanto, Veronica si renderà conto che tra Ezio e Gloria sia tornata una certa intesa e complicità. La cosa, chiaramente, non potrà certamente farle dormire sonni sereni. Per tale ragione, la donna inizierà ad essere molto turbata da tutta questa situazione. Infine, Vittorio prenderà una decisione inaspettata. Conti, infatti, deciderà di accettare la proposta di lavoro in una casa automobilistica. Questo, chiaramente, lo spingerà a lasciare drasticamente il suo lavoro al grande magazzino. Cosa farà Matilde?