Capodanno gate ad Amici, Valeria rompe il silenzio e attacca la produzione: ecco come sono andate le cose

Nella puntata di Amici 22, andata in onda domenica 15 gennaio, è accaduto davvero di tutto. Come già avevano anticipato gli spoiler Maria De Filippi e tutta la produzione si è trovata di fronte ad una situazione grave e molto imbarazzante.

Fino ad oggi non era mai successa una cosa simile nella scuola, e proprio per questo motivo sono stati presi provvedimenti davvero seri. E’ scoppiato il caso Capodanno Gate dove i ragazzi, alcuni di loro, pare abbiano sniffato noce moscata la notte del 31. La produzione è venuta a conoscenza di questo solo pochi giorni fa ed ecco che a seguito dei filmati e delle ammissioni, si è comportata di conseguenza.

Amici 22: fuori dalla scuola Tommy e Valeria

La puntata di ieri in onda come sempre su Canale 5 è partita subito con il provvedimento disciplinare nei confronti di sei allievi. Maria è apparsa una furia, stizzita e soprattutto d’accordo con gli insegnanti. Tommy è stato espulso all’istante mentre Valeria è andata in sfida con Cricca dove ha perso.

In questi giorni i due allievi sono rimasti nell’ombra ma dopo la puntata sia Tommy che la ragazza hanno detto la loro sui social. Pochi istanti dopo Tommy, anche Valeria ha rotto il silenzio e ha detto la sua su quello che è successo. La Guera è durata da Natale a Santo Stefano nella scuola e ha perso l’occasione più importante della sua vita.

La giovane poche ore fa, intervenendo sui social, ha voluto smentire alcune ricostruzione circolate nelle scorse ore. Valeria ha precisato che in vita sua non ha mai sniffato e tanto meno noce moscata. Per chi non lo sapesse, la noce moscata, se trattata in un certo modo può avere effetti simili a delle sostanze stupefacenti. E secondo alcune teorie a Capodanno nella casetta questo sarebbe accaduto. C’è da precisare però che ad oggi Maria non ha mai confermato tale tesi…

Due persone molto vicine a Valeria vuotano il sacco sul Capodannogate

Intanto, due persone molto vicine a Valeria avrebbero confermato due cose diverse. Una ha parlato di noce moscata, un’altra invece ha dichiarato: “la notizia della spezia è completamente fake. Lei mi ha assicurato al 101% che non si tratta di quello, ovviamente non mi ha potuto dire cosa effettivamente sia successo”.

Un’altra teoria però che sta trovando fondamenta in rete,è che alcuni ragazzi si sarebbero spinti nella realizzazione di tatuaggi fai dai te, pratica alquanto pericolosa. C’è chi ha avallato l’ipotesi dopo che qualcuno ha notato dei disegni sulle mani di NDG.