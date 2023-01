Ascolti tv 15 gennaio: Amici di Maria De Filippi fa il botto, Lolita crolla

E’ stata una domenica molto impegnativa in termini di ascolti sia per la rete Rai che Mediaset. Come sempre Maria De Filippi dopo C’è posta per te è riuscita a fare il botto anche con Amici 22.

Meno soddisfacente, invece, il secondo appuntamento con le indagini di Lolita Lobosco, con protagonista Luisa Ranieri. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Ascolti tv domenica 15 gennaio: Maria con Amici vince la sfida

Un gran bel risultato per Amici 22, ieri 15 gennaio. Maria De Filippi ha fatto il botto e come sempre si è confermata regina di ascolti. L’appuntamento di ieri andato in onda come sempre su Canale 5, c’è da precisare era molto atteso in quanto le anticipazioni avevano parlato già di eliminazioni inaspettate per alcuni fatti gravissimi.

Due allievi hanno dovuto lasciare la scuola mentre un eliminato ha avuto la possibilità di rientrare in gara. Meno fortunata, invece, Luisa Ranieri che ieri sera è an data in onda con la seconda puntata Le indagini di Lolita Lobosco. L’appuntamento ha perso circa un milione di telespettatori. La fiction di Rai Uno ha vinto la sfida degli ascolti tv in Rai ma il ritorno di Fabio Fazio su Rai Tre non è passato inosservato, è stato seguito da oltre due milioni di telespettatori.

Ecco i dati precisi di ieri sera: Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco 2: 5.288.000 spettatori e il 28.2% di share; Canale 5 – Wonder Woman 1984: 1.760.000 spettatori e il 10.6% di share; Rai Tre – Che tempo che fa: prima parte 2.530.000 (21.1%) mentre nella seconda parte 1.426.000 (9.2%);

La De Filippi fa il botto si porta a casa la sua vittoria

Una puntata molto attesa e seguitissima quella di Amici 22 andata in onda ieri pomeriggio. Complice sicuramente la spinosa vicenda di Capodanno che ha tenuto incollati al teleschermo circa 3 milioni di spettatori con uno share superiore al 20%.

Bene anche Silvia Toffanin con Verissimo con 2.799.000 spettatori e il 22% di share nella prima parte mentre nella seconda ha registrato 2.655.000 spettatori e il 18.5% di share. Mentre Mara Venier, con la sua Domenica In è stato visto solo da 2.537.000 spettatori (17.5%) nella prima parte, 2.261.000 (17.6%) nella seconda mentre nella terza è stato seguito da 2.111.000 persone (17%%).