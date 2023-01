Grave lutto nel mondo dello spettacolo: morta Gina Lollobrigida

La notizia è di pochissimi istanti fa, purtroppo la grandissima attrice Gina Lollobrigida è morta. La diva aveva 95 anni ed è venuta a mancare in una clinica dove da tempo era ricoverata.

Lutto nel mondo dello spettacolo: Morta Gina Lollobrigida

Grande protagonista del cinema italiano, Gina Lollobrigida era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Gina Lollobrigida, per tutti la Lollo, è stata una delle attrici più importanti della sua generazione, insieme alla rivale Sophia Loren ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che da sex symbol. Un’artista che si è sempre contraddistinta per la sua bellezza e la sua grande professionalità.

Il mondo del cinema in queste ore sta piangendo una diva, una diva che ha lasciato il segno… Una carriera lunghissima quella della Lollobrigida che inizia da appena adolescente. I suoi ultimi film sono stati girati tra gli anni 80 e 90, tra cui la ripresa de La romana di Alberto Moravia in una miniserie di Patroni Griffi.

I riconoscimenti dell’attrice e la truffa a suo carico

Tra i riconoscimenti ricevuti da Gina Lollobrigida un Golden Globe per il film Torna a settembre con Rock Hudson, sette David di Donatello e due Nastri d’argento. È stata nominata Cavaliere della Repubblica e nell’ottobre 1996 Accademica onoraria dell’antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

Nel ’99 è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Nel 2016 un David speciale alla carriera le è stato consegnato dal Presidente.

Negli ultimi anni era tornata alla ribalta, per via di alcuni problemi giudiziari con la sua famiglia. In pratica si è parlato di truffe e di inganni da parte di persone a lei molto vicine. Una vicenda delicata che vede protagonisti Andrea Piazzolla ex gestore della società di Gina, e Antonio Salvi. I due proprio lo scorso anno sono stati condannati a processo.