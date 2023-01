Natalia Paragoni è incinta? Un video sospetto genera sgomento: ecco che succede

In queste ore, in molti si stanno domandando se Natalia Paragoni sia incinta oppure no. A generare questo sospetto è stato un video molto recente che la ragazza ha pubblicato sul suo account di Instagram.

Nel video in questione è possibile vedere la giovane a letto con Andrea Zelletta, intenta a fare delle richieste un po’ ambigue. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e cosa ha immediatamente dedotto il web.

Il video sospetto di Natalia e Andrea

La domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore è: Natalia Paragoni è davvero incinta? L’ex volto di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta e i due hanno sempre dichiarato di avere dei grandi progetti per il loro futuro. Nel momento in cui saranno completamente affermati dal punto di vista professionale, infatti, hanno intenzione di sposarsi e di mettere su famiglia. Questo secondo aspetto, però, potrebbe realizzarsi prima del previsto.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno posto l’accento su di un video pubblicato dalla Paragoni in queste ore sul suo profilo Instagram. La prima cosa che salta all’occhio è una certa luce e felicità nello sguardo della giovane. Natalia, infatti, con gli occhi estremamente felici e sorridenti, dice ad Andrea di avere “certe voglie”. In seguito, poi, elenca una serie di cose che gradirebbe mangiare all’indomani.

La Paragoni è incinta? Il gossip

Nel video in questione è possibile vedere Natalia chiedere ad Andrea di preparargli un piatto di ravioli alla zucca conditi con burro, salvia e l’aggiunta di amaretti. Andrea non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla faccenda esortando la sua fidanzata a recarsi al supermercato per acquistare tutti questi prodotti e prepararseli da sola. I due sono apparsi molto complici e felici, cosa che ha generato subito un campanello d’allarme nei fan.

Queste strane voglie notturne di Natalia Paragoni, sommante anche alla gioia e alla luce viste nei suoi occhi, ha spinto molte persone a credere che Natalia Paragoni possa essere incinta. Almeno per il momento, però, né la ragazza, né il suo fidanzato sono intervenuti sulla faccenda. I loro account sono silenti da ieri, pertanto, non resta che attendere le prossime ore per vedere innanzitutto se i due commenteranno la faccenda e, in caso affermativo, cosa avranno da dire a riguardo. Non resta che attendere per scoprirlo.