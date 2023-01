Scelta Federico e Lavinia: ecco quando si dovrebbero concludere i loro troni a Uomini e Donne

I percorsi di Federico Nicotera e Lavinia Mauro a Uomini e Donne stanno per concludersi, sta di fatto che i due dovrebbero compiere la loro scelta molto presto. Sui social sono trapelate le date delle prossime registrazioni del talk show di Maria De Filippi, e pare proprio che in delle due ci sarà il momento conclusivo dei troni dei due ragazzi.

Per quanto riguarda Federico, il giovane è sulla buona strada di uscire dalla trasmissione con una delle sue corteggiatrici, ovvero, Alice e Carola. In merito a Lavinia, invece, le cose potrebbero prendere una piega del tutto inaspettata. Vediamo che cosa è emerso.

Ecco quando doverre esserci la scelta di Federico

Federico Nicotera e Lavinia Mauro stanno per compiere le loro scelte. I due ragazzi hanno cominciato la loro esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi lo scorso settembre. Dopo tanti alti e bassi, alla fine entrambi sono rimasti con due rispettivi corteggiatrici e corteggiatori. Partendo da Federico, il ragazzo in questi giorni dovrebbe effettuare le esterne lunghe una giornata insieme ad Alice e Carola.

A seguito di questi incontri, poi, il giovane dovrebbe avere tutte le informazioni in suo possesso per effettuare una scelta consapevole al 100%. Stando a quanto emerso dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare proprio che il tronista sceglierà in una delle prossime due registrazioni. Esse si verificheranno venerdì 20 e sabato 21 gennaio. Quasi sicuramente, in uno di questi due giorni, sarà registrata la sua scelta.

Lavinia a un bivio: sceglie o lascia Uomini e Donne?

Se per Federico pare non ci siano grossi problemi nel compiere la sua scelta, lo stesso non può dirsi per Lavinia. Durante la scorsa registrazione, infatti, la ragazza ha avuto un momento di cedimento a seguito di alcune discussioni con i suoi corteggiatori. Questo l’ha spinta a credere che, forse, la decisione migliore da prendere nel suo caso sia quella di andare via da sola.

Anche lei in questi giorni dovrebbe effettuare le ultime esterne con i suoi corteggiatori. Riuscirà ad acquisire la consapevolezza tale da permetterle di effettuare una regolare scelta? Qualunque sia la sua decisione, è molto probabile che tra venerdì e sabato la ragazza concluderà il suo percorso, o con una scelta, oppure andando via da sola. Non ci resta che attendere i prossimi giorni, quindi, per vedere come andrà a finire.