Uomini e Donne spoiler 17 gennaio: Gemma delusa, Gloria spiazza tutti

Martedì 17 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione dovremmo assistere alla prima parte dell’ultima registrazione dell’anno scorso, ovvero, il 29 dicembre. In tale occasione ci saranno svariati colpi di scena.

Partendo, come di consueto, dagli esponenti del trono over, vedremo che al centro dello studio si accomoderanno Gemma, Alessandro e altre dame. La Galgani farà i conti con una nuova cocente delusione. In merito a Gloria, invece, la donna comunicherà una decisione inattesa.

Due di picche per Gemma a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani siederà al centro dello studio. La donna sta conoscendo Alessandro, tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata. Il cavaliere, infatti, informerà la donna del fatto che non ha più intenzione di continuare a conoscerla, se non in amicizia. Per lui, infatti, non è scattato nulla, pertanto, non può fare a meno che tirare un enorme freno a mano nel loro rapporto.

Gemma, chiaramente, ci rimarrà male e sulla questione non potrà non intervenire Tina Cipollari, la quale non perderà occasione per scagliarsi contro la dama. Nel frattempo, Alessandro sta uscendo con altre tre dame, ovvero, Pamela, Cristina e poi si aggiungerà anche Desdemona, la quale sembra contraccambiare il suo interesse. I due, infatti, racconteranno di essersi scambiati i numeri e di essersi scritti questa mattina.

Spoiler 17 gennaio: Gloria spiazza tutti

Restando sempre in tema di trono over, poi, nel corso della puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne, vedremo che si parlerà anche di Gloria. Quest’ultima sta conoscendo Umberto, tuttavia, tra i due le cose non andranno per il verso giusto. In studio, infatti, la dama spiegherà di non aver provato quella scintilla, pertanto, ha deciso di non uscire più con il cavaliere.

Per contro, però, Gloria ammetterà di essersi sentita nuovamente con Riccardo. Quest’ultimo è stato ben disposto nei suoi confronti. I due, dunque, pare vogliano darsi una seconda opportunità. Questa decisione, però, farà storcere il naso a molti. Anche Maria De Filippi attaccherà Guarnieri accusandolo di essersi comportato in maniera possessiva. L’uomo, infatti, si è riavvicinato a Gloria solo nel momento in cui ha visto he lei si stesse interessando ad un altro uomo. Malgrado il pensiero contrariato di molti, però, i due decideranno di continuare a vedersi.