GF Vip 7, anticipazioni 16 gennaio 2023: chi esce e chi entra in Casa!

Manca davvero poco per una nuova puntata del GF Vip. Anche questa sera Alfonso Signorini torna in onda con il suo reality e ovviamente tante novità. Poco fa è andato in onda una piccola anticipazioni e il conduttore ha fatto già sapere che quella si stasera sarà una diretta emozionante.

In primis si parlerà di Antonino e del suo ritorno in Casa dopo i quasi 15 giorni di assenza. Poi ha fatto sapere che toccherà a Davide Donadei aprirsi, toccando anche alcuni lati oscuri della sua infanzia. Ma non è tutto pare che sia in arrivo anche un confronto tra Nikita e il suo ex. Infine scopriremo chi dovrà lasciare il gioco tra i tre nominati.

GF Vip 7, anticipazioni 16 gennaio: Antonino in mezzo ad Oriana e Daniele, Davide si lascia andare

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip attende i fan. Le anticipazioni circolate in rete, ci fanno sapere che come sempre l’appuntamento si prospetta ricco di emozioni. Antonino è rientrato in Casa e in questi giorni sono state molte le polemiche su alcune sue affermazioni e rivelazioni.

Il concorrente, infatti, è sembrato molto informato su quello che è successo durante la sua assenza e in molti credono che abbia violato il regolamento. In effetti, se è riuscito a seguire il programma in queste settimane, questo non fa altro che giocare a suo favore.

Anticipazioni: chi entra e chi esce

Intanto, Oriana dopo essersi allontanata da Spinalbese si è molto avvicinata a Daniele e di sicuro Alfonso li chiamerà in confessionale per parlare di questa story che sta nascendo. Largo spazio anche a Davide Donadei che stasera potrebbe incontrare qualcuno della sua famiglia. Nei giorni scorsi ha parlato con i ragazzi di un’infanzia complicata e non serena a causa di alcuni problemi giudiziari di suo padre.

Le anticipazioni relative all’appuntamento di questa sera ci fanno sapere anche che potrebbe entrare per un confronto diretto l’ex fidanzato di Nikita, Valerio. Infine, scopriremo chi tra Nikita Pelizon, la giovane Dana Saber e Nicole Murgia dovrà lasciare la Casa. Stando a quanto emerso dai sondaggi presenti sul web sembra che la preferita sia proprio la Pelizon