GF Vip 7 16 gennaio, eliminata Dana Saber: la reazione dei vipponi indigna “fate sc**fo”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Alfonso Signorini ha parlato molto di Antonino Spinalbese ma anche del rapporto che è nato tra Oriana e Daniele.

I due si sono molto avvicinati in questi giorni e proprio per questo motivo il conduttore ha voluto capirci di più. Inoltre non è potuta mancare nemmeno una sorpresa a Davide e a Nikita. Infine, si è saputo chi tra Dana, la Pelizon e Nicole ha dovuto lasciare la casa.

Dana Saber abbandona la casa del GF Vip 7: vipponi al settimo cielo

La modella marocchina nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip ha abbandonato ufficialmente il reality show di Canale 5. Dana, Nicole e Nikita si trovavano al televoto, mentre Nikita Pelizon è stata la prima VIP a salvarsi, purtroppo ad avere la peggio è stata proprio Danae. “Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa del GFVip per sempre sarà: Dana” dichiara Alfonso Signorini leggendo il verdetto definitivo del televoto.

Nel momento in cui il conduttore ha annunciato che la Saber doveva lasciare la casa c’è stata un’esultanza che ha indignato il web. Infatti, Oriana, Giaele, Micol, Tavassi e Luca sono corsi ad abbracciare Nicole che si era salvata. “Grazie esplosione di gioia per la Murgia” dichiara Alfonso. “Mi dispiace che hanno fatto questa scenata per te. Non è bello” dichiara Antonella tra le lacrime mentre abbracciava Dana.

Antonella Fiordelisi difende l’amica

Antonella nel corso dell’eliminazione di Dana è apparsa l’unica persona davvero commossa e dispiaciuta per l’abbandono della Saber. Infatti, non ha perso occasione per dire agli altri ragazzi che l’atteggiamento avuto è una mancanza di rispetto. non è giusto! A tal proposito, la Fiordelisi ha sottolineato anche quanto Dana fosse una brava ragazza, solo che nessuno lo ha capito in queste settimane.

Per lei era davvero una vera amica. Insomma, leggendo messaggi e tweet sul social, pare che non solo Antonella non abbia gradito il modo in cui è stata trattata la Saber fino alla fine del suo percorso, ma anche gli utenti. Ecco uno dei tanti tweet circolati in rete in queste ore: “penso che anche oggi hanno dimostrato di aver fatto una brutta figura esultando in questo modo.

Voglio vedere se lo fanno a voi se uscite dalla casa” Per quanto non mi piaccia Dana, Antonella in questo caso ha pienamente ragione”