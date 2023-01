GF Vip, furiosa lita tra Oriana e Daniele dopo la diretta: volano parole pesanti

Subito dopo la diretta del GF Vip terminata a tarda sera, subito si sono scatenati gli animi tra i concorrenti. Il motivo come sempre le nominations. Quella andata in onda il 16 gennaio è stata una puntata molto particolare. Dopo il ritorno di Antonino in casa, Alfonso ha fatto ntoare come la sua ex fiamma si sia avvicinata molto a Daniele.

Secondo molti si è trattato solo di una scelta tattica dato che poche ore prima che si avvicinasse a Dal moro Oriana ha cercato un approccio anche con Luca. A parte queste piccole polemiche, Signorini ci ha voluto vederci chiaro e così ha chiesto in maniera esplicita cosa provasse Daniele per la venezuelana e viceversa.

GF Vip: Daniele e Oriana discutono dopo la diretta

Daniele è stato molto chiaro sull’esprimere cosa pensa e prova con Oriana. Il giovane ha detto che non si fida molto di lei ma ha sottolineato che è una bella ragazza e che non ha nessun problema a lasciarsi andare. Lo stesso anche Oriana.

Ma la vera discussione tra i due è nata nella notte dopo la diretta del GF Vip nel cortiletto. Daniele è esploso di rabbia, facendo notare ad Oriana con quale criterio dice a tutti che a lui di lei non gliene frega nulla. “Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro.

Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla! ”

Oriana intanto, ha continuato a dire a Dal Moro che lui non è interessato a lei e che le sue lacrime erano vere. Insomma, un botta e risposta che è terminato con delle parole molto pesanti da parte di Daniele. Il Vippone le ha fatto notare la sua falsità da un atteggiamento avuto quando è uscita Dana. Con le altre ragazzi ha riso e applaudito per la non eliminazione di Nicole e Daniele le ha detto che sotto le coperte le ha sempre riferito tra Dana e la Murgia sarebbe stato indifferente chi sarebbe andata via.

Dal Moro affonda Oriana: volano paroloni

Oriana poi quando ha capito che la situazione stava degenerando ha preferito andare via ma Dal Moro ha continuato ad inveire. Alla fine poi ha raggiunto gli altri suoi amici chiedendo una sigaretta e spiegandogli cosa è successo. Ed ecco le sue parole: “ Lei dice che in Spagna al GF sc***no e fanno di tutto. Ma qualcuno le dice che siamo in Italia?! Mi stava mentendo in faccia, volevo strapparmi i capelli e urlare ‘nooo non farlo’. Datemi una cicca che sto impazzendo.

Sta ragazza quanto è falsa? Per un gioco si vendono l’anima, queste si strapperebbero l’anima per due follower de me*é*a. Che sfi**te. Ma l’onestà e i valori non contano nulla? Per un gioco questa svende la sua persona. Qualcuno le dice che quando esce dal GF resta Oriana che salta da un fosso all’altro?! Non è che esce e diventa Lady Gaga“.