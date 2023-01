GF Vip nella bufera, mamma di un concorrente sbotta: “Puntata inutile”

Ieri, lunedì 16 gennaio, è andata in onda la 28esima puntata di questa edizione del GF Vip, ma sul web è scoppiata la bufera. In molti, infatti, si sono lamentati su Twitter circa l’inutilità della maggior parte dei contenuti mostrati.

Molti, infatti, hanno ritenuto assolutamente senza senso e scarne di emozioni le dinamiche affrontate in puntata. A scagliarsi duramente contro la trasmissione è stata la mamma di un concorrente attualmente in casa. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

La bufera scoppiata contro il GF Vip: dure critiche

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, sul web è scoppiata la bufera. In molti si sono scagliati contro Alfonso Signorini e gli autori per la scaletta realizzata, la quale non è stata affatto in grado di tenere alto il livello di interesse e attenzione degli spettatori. Diversi utenti, infatti, si sono riversati u Twitter per criticare aspramente l’inutilità di molti blocchi. L’incontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich, ad esempio, è stato visto privo di senso e di nessun interesse.

Anche l’incontro tra Nikita Pelizon e il suo presunto fidanzato, o ex, non è stato in grado di suscitare nei telespettatori l’attenzione dovuta. Tutto è sembrato molto forzato e trattato solo per portare avanti le oltre 3 ore e 30 di diretta. A prendere di mira il reality show è stata soprattutto la mamma di un concorrente. Stiamo parlando di Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi.

Le parole della mamma di Edoardo Tavassi

La donna, infatti, si è riversata su Instagram per commentare alcune dinamiche inerenti il GF Vip e si è detta assolutamente delusa dai contenuti mostrati. La protagonista ha detto di essere molto annoiata a causa di quanto stesse andando in onda. L’unico momento divertente e interessante è stato quando è stata trasmessa l’imitazione che Edoardo ha fatto di Antonella Fiordelisi.

A quanto pare, dunque, gli autori del GF Vip dovranno correre ai ripari se vogliono tenere alta l’attenzione dei telespettatori durante la settimana di Sanremo 2023. Come già detto, infatti, Mediaset ha deciso di non bloccare la messa in onda delle sue trasmissioni in quel periodo. Nella serata di venerdì 10 febbraio, infatti, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il reality show che, a quanto pare, sarà caratterizzato da una puntata speciale. Non resta che attendere per vedere di che si tratta.