Antonella Fiordelisi esagera con Oriana Marzoli fuori onda: la grave frase che nessuno ha sentito

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, i concorrenti si sono confrontati, o sarebbe meglio dire scontrati, su quanto accaduto. Ad essere particolarmente inviperita è stata Antonella Fiordelisi, la quale ha pronunciato una frase alquanto grave e inopportuna ai danni di Oriana Marzoli.

In molti, però, non si sono resi conto dell’accaduto, tuttavia, ci hanno pensato degli utenti di Twitter a rendere pubblico il tutto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto Antonella di così pesante contro la compagna d’avventura.

La frase inopportuna di Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno avuto un brutto litigio dopo la puntata di ieri del GF Vip. La prima ha attaccato la sua compagna d’avventura in quanto non ha gradito i suoi atteggiamenti. Ad un certo punto, poi, l’influencer salernitana ha accusato la sua coinquilina di godere dell’uscita di Dana Saber dalla casa più spiata d’Italia. Successivamente, poi, con tono più basso, Antonella ha borbottato una frase davvero pesante.

Nello specifico, la ragazza ha detto che Oriana sa solo godere, e lo sa fare in tanti modi. Questa espressione, chiaramente ambigua, ha lasciato un po’ perplessi i telespettatori. Sul web, infatti, in molti hanno accusato la Fiordelisi di essere stata alquanto volgare e inopportuna nel dire quella cosa. A quanto pare, lo scettro e la corona le stanno sfuggendo di mano. Anche il pubblico ultimamente sembra più propenso a schierarsi dalla parte di Oriana piuttosto che dalla sua. (Continua dopo il post)

Comunque a tutti é passata in sordina il veleno di #Antonella contro #Oriana che le ha detto "godi, tanto sai godere in tanti modi".

ECCO LO SQUALLORE 🤮🤮#GFVIP — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) January 16, 2023

GF Vip: la reazione di Oriana

Questo, però, non è tutto. Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi hanno avuto svariati momenti di scontro nella casa del GF Vip dopo la puntata. A cercare la lite è stata sempre la napoletana. Quest’ultima, infatti, ha provato in tutti i modi a provocare la sua interlocutrice dicendole di essere una persona davvero orribile. Antonella, poi, si è appigliata sul fatto che in casa il giudizio delle persone dipende da chi faccia le cose.

Se fosse stata lei a gettarsi addosso a più uomini, infatti, sarebbe stata sicuramente attaccata. Dato che, invece, è stata Oriana, allora tutto le è concesso. Ad ogni modo, la Marzoli non ha raccolto nessuna delle provocazioni dell0influencer. La donna, infatti, non ha fatto altro che ridere in faccia alla sua interlocutrice ignorando completamente tutte le sue accuse.