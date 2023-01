GF Vip, il padre di Antonella spiazza dopo la diretta: la drastica decisione

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ha preso una decisione alquanto drastica dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. La messa in onda non è stata molto ricca di contenuti. Tra i momenti degni di nota c’è stato solamente l’esito del televoto e qualche altro episodio.

Ad ogni modo, il vero caso è scoppiato dopo la puntata, sia tra i concorrenti sia sul web. Il papà di Antonella, ad esempio, ha preso una decisione alquanto drastica. Vediamo di cosa si tratta.

La drastica decisione di Stefano Fiordelisi dopo il GF Vip

Dopo la diretta di ieri sera del GF Vip, il padre di Antonella Fiordelisi ha preso una decisione alquanto dura. L’uomo, infatti, ha deciso di cancellarsi dai social. Come tutti i telespettatori del reality show sapranno, Stefano Fiordelisi è sempre stato molto attivo sui suoi account Twitter e Instagram. Mediante tali profili, infatti, ha sempre cercato di supportare sua figlia, talvolta in maniera anche un po’ eccessiva.

Ad ogni modo, prima che andasse in onda la puntata, l’uomo aveva fatto un annuncio. Al televoto che si è concluso ieri c’erano Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. Ebbene, l’uomo era fortemente desideroso che uscisse quest’ultima. Stefano era perfettamente consapevole che se la sarebbero giocata lei e Dana, dato che Nikita è spesso la preferita. Poiché la Saber ha molto legato con sua figlia, allora, Stefano ha fatto una richiesta al pubblico.

GF Vip: il motivo della decisione del padre di Antonella

Il padre di Antonella Fiordelisi ha chiesto ai telespettatori del GF Vip di salvare Dana, in modo da permetterle di continuare il suo percorso in casa al fianco di Antonella e di mandare via Nicole. In caso contrario, avrebbe disattivato il suo profilo Twitter. Le cose, però, sono andate nel modo da lui sperato, e ad uscire è stata proprio Dana. Dopo aver annunciato questa decisione, allora, Stefano ha mantenuto la sua parola.

Il signor Fiordelisi, dunque, ha rimosso il suo account di Twitter e attualmente non risulta più reperibile, ma non è tutto. L’uomo è sparito anche da Instagram. Solitamente, infatti, Stefano commenta le dinamiche della puntata, mentre ieri è totalmente sparito. Il suo account resta ancora attivo, tuttavia, le cose potrebbero anche cambiare da un momento all’altro. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.