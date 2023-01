Barbara D’Urso rompe il silenzio sul flirt con Briatore, poi possibile ritorno in prima serata

Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al magazine TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua vita privata e professionale e non si è potuto non fare impliciti riferimenti anche al flirt con Flavio Briatore. La conduttrice ha svelato quelli che sono i suoi progetti al momento e cosa potrebbe accadere in futuro.

Durante l’intervista, poi, è stata menzionata anche la possibilità di tornare in prima serata con un nuovo programma. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è emerso a riguardo.

Barbara D’Urso sul flirt con Flavio Briatore

Nel corso di una recente intervista, Barbara D’Urso ha parlato molto della sua vita sia privata sia professionale. In merito a questo primo aspetto, tra le domande maggiormente degne di nota c’è stata quella riferita al flirt con Flavio Briatore. In questi giorni si è molto parlato di loro, in quanto sono stati beccati a cena insieme e sono intervenute anche persone vicine alla coppia per raccontare qualche aneddoto. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato da Lady Cologno, nulla sembra essere stato confermato in maniera esplicita.

La donna, infatti, si è limitata semplicemente a dire che, attualmente, il suo cuore è colmo dell’amore che nutre e che riceve dai suoi figli e anche dell’affetto di tutte le persone che la seguono da tempo. La conduttrice, poi, ha anche dichiarato che grazie a Pomeriggio 5 spesso vengono affrontati temi molto delicati e vengono trasmessi messaggi di solidarietà che contribuiscono a riempirle il cuore di gioia.

Il futuro della D’Urso in Mediaset: cosa accadrà?

Di Flavio Briatore, dunque, non sembra esserci nemmeno l’ombra nel cuore di Barbara D’Urso. Questa, però, potrebbe anche essere solamente una strategia per disorientare il mondo del gossip sulla faccenda. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, Barbara ha detto di essere molto felice di essere tornata a teatro. Il 14 febbraio, infatti, debutterà con Taxi a due piazze.

In virtù dei suoi pochi impegni in ambito televisivo, dato che attualmente la D’Urso conduce solamente Pomeriggio 5, ha più tempo da dedicare ad altro, come ad esempio alla sua grande passione che è la recitazione. In merito alle ipotesi di un ritorno in prima serata, infine, la conduttrice è stata vaga. Attualmente, infatti, Mediaset non sembra avere nulla in cantiere per lei in tal senso. Non è escluso, però, che in futuro le cose possano cambiare.