Amici 22, Valeria torna online e parla di Capodanno: “io l’unica a pagare”

L’ex ormai allieva di Amici è tornata online e ha parlato ancora una volta della sua eliminazione dalla scuola e di quello che è successo a Capodanno nella casetta. Valeria non ha preso bene il fatto che i professori abbiano deciso di cacciarla dalla scuola e avrebbe tanto preferito che quei video censurati sarebbero stati mandati in onda.

La produzione non lo ha fatto per tutelare i minori, dato che si è parlato più volte di cose gravissime. Ma qual è la verità e perché secondo la Guera dovevano essere mostrati?

Valeria Guera rompe il silenzio dopo l’eliminazione ad Amici

In una Ig stories, Valeria è apparsa molto delusa e turbata per quello che è successo ad Amici. La giovane ha parlato di un sogno che nel giro di pochi secondi si è trasformato in un incubo. Mai avrebbe pensato di lasciare la scuola così per qualcosa che non ha fatto. Per questo motivo ha spiegato le sue ragioni, ai tanti follower che la seguono ma ha anche lanciato un appello alla produzione.

La Guera ha chiesto che vengano mandati in onda quei video tanti censurati, solo così avreste potuto capire la mia ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Inoltre anche Tommy ha rotto il silenzio dopo quanto successo, sottolineando che si assume tutte le responsabilità.

Le parole di Guera e l’appello alla produzione

Valeria si è detta amareggiata per quello che è successo nella casetta di Amici e per la sua eliminazione forse ingiusta. La ragazza chiede che vengano mostrati i video perché questo dire e non dire in diretta ha scatenato le peggiori ipotesi sui social.

La gente crede che chissà cosa sia accaduto e invece le cose stanno molto diversamente da quello che si pensa. Si è parlato tanto della noce moscata sniffata, ma al momento nessuno ha confermato questa ipotesi. Sembra, ha continuato ancora la Guera che la regia non ha mandato in onda le clip per tutelare i minori, ma intanto lei ha pagato le conseguenze….